Ηλιούπολη: «Για τη Μελίνα» - Η επιθυμία των γονιών της ανήλικης που έπεσε από την ταράτσα

Τραγικός επίλογος γράφτηκε στην υπόθεση της Ηλιούπολης, καθώς η ανήλικη που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ, κατέληξε χθες το απόγευμα, μετά από πολυήμερη μάχη για τη ζωή της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η ανήλικη είχε μεταφερθεί στο ΚΑΤ και νοσηλευόταν από τις 12 Μαΐου με πολύ σοβαρά τραύματα σε όλο το σώμα και στο κεφάλι, καθώς και πολλαπλά κατάγματα, έπειτα από την πτώση από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση της υγείας της ήταν από την αρχή εξαιρετικά κρίσιμη, με τις ελπίδες επιβίωσης να είναι περιορισμένες.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο θάνατός της διαπιστώθηκε στις 19:54 το απόγευμα της Τρίτης. Η διοίκηση του νοσοκομείου εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια της ανήλικης, σημειώνοντας την προσπάθεια του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της.

Η τραγική αυτή εξέλιξη έρχεται δύο ημέρες μετά τον θάνατο και της φίλης και συμμαθήτριάς της, η οποία είχε επίσης καταλήξει έπειτα από το ίδιο περιστατικό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο κορίτσια είχαν βρεθεί στην ταράτσα πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη, από όπου και έπεσαν.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, εξετάζεται ότι οι δύο ανήλικες είχαν αφήσει πίσω τους σημειώματα, στοιχείο που διερευνάται στο πλαίσιο της υπόθεσης, χωρίς να έχουν δοθεί επίσημες λεπτομέρειες από τις αρμόδιες αρχές.

Σημειώνεται πως η οικογένεια της πρώτης κοπέλας που κατέληξε, έχει ζητήσει, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές στη μνήμη της προς το «Χαμόγελο του Παιδιού», τονίζοντας ότι η μνήμη της θα συνεχίσει να στηρίζει παιδιά που έχουν ανάγκη φροντίδας και προστασίας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ