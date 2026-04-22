Ηλιούπολη: Εμφανίστηκε μετά από 10 ημέρες οδηγός που φέρεται να εμπλέκεται σε θανατηφόρο τροχαίο

Πώς εξήγησε το γεγονός ότι έφυγε από το σημείο και δεν εμφανίστηκε αυτές τις ημέρες

Δέκα ημέρες μετά το τροχαίο δυστύχημα στην Ηλιούπολη, με θύμα έναν 64χρονο άνδρα, εμφανίστηκε σε αστυνομικό τμήμα ο οδηγός που φέρεται να ενεπλάκη στο συμβάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, το μεσημέρι της 22ας Απριλίου, ένας 49χρονος προσήλθε στην ΕΛ.ΑΣ. και δήλωσε ότι είναι ο οδηγός του λαχανί αυτοκινήτου, το οποίο έχει καταγραφεί και σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, που εξετάζεται από τις αρχές για το τροχαίο.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το δίκυκλο ακούμπησε τον καθρέφτη του αυτοκινήτου του. Ίσως αυτός να ήταν και ο λόγος για τον οποίο ο 64χρονος έχασε τον έλεγχο και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Αναφορικά με το γιατί αποχώρησε από το σημείο, ο 49χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι απομακρύνθηκε όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, οι οποίοι ζήτησαν από τους πολίτες να αποχωρήσουν από το σημείο του τροχαίου.

Αναπάντητο παραμένει το ερώτημα, σχετικά με τον λόγο που εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα μετά από δέκα ημέρες, σύμφωνα με το Mega.

Σε βίντεο που επικαλείται ο τηλεοπτικός σταθμός, ο ίδιος εμφανίζεται μαζί με δύο ακόμη άνδρες να συνομιλεί με πολίτες και αστυνομικούς, πριν επιστρέψει στο λαχανί αυτοκίνητο και αποχωρήσει. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.


