Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από ταράτσα - Νεκρή η μία

Την κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας προκάλεσε ένα συμβάν στην Ηλιούπολη, όταν δύο ανήλικα κορίτσια, κατά πληροφορίες 17 ετών, έπεσαν από ταράτσα πολυκατοικίας το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από τον ΣΚΑΪ, το συμβάν με τα ανήλικα κορίτσια στην Ηλιούπολη, κατεγράφη επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, με τις τελευταίες πληροφορίες της ΕΡΤ να κάνουν λόγο για μία νεκρή.

Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές οι συνθήκες του περιστατικού, την ώρα που η δεύτερη 17χρονη διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας.

Ηλιούπολη: Οι τελευταίες πληροφορίες για το συμβάν με τις 17χρονες

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ τα δύο κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, σε διαμέρισμα της οποίας διαμένει η μία εκ των δύο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες φέρονται να κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας και στη συνέχεια κάτω από συνθήκες που ερευνώνται βρέθηκαν στο κενό.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα σενάρια, για να διαπιστώσουν τις συνθήκες γύρω από το δυστύχημα στην Ηλιούπολη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΣΚΑΪ