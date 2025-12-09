Ίλιον: Συνελήφθη αστυνομικός της ΟΠΚΕ μετά από καταγγελία για βία σε 12χρονο

Δικογραφία για «σωματική βλάβη» σχηματίστηκε σε βάρος ενός αστυνομικού των ΟΠΚΕ στο Ίλιον, ο οποίος συνελήφθη καθώς κατηγορείται πως άσκησε βία σε ένα 12χρονο παιδί κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Το επεισόδιο στο Ίλιον φέρεται να έλαβε χώρα το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (6/12) κοντά στο 25o Δημοτικό Σχολείο Ιλίου όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ σταμάτησαν τρία παιδιά για έλεγχο που τα είδαν να τρέχουν. Ο 12χρονος, μεταξύ άλλων, κατήγγειλε πως ένας εκ των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. τον πλησίασε και τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο.

Στη συνέχεια, το παιδί και η μητέρα του μετέβησαν στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, όπου προχώρησαν σε μήνυση ενώ αναγνώρισε τον κατηγορούμενο. Κύκλοι της Αστυνομίας, την ίδια ώρα, επισημαίνουν πως ο αστυνομικός -εκείνο το βράδυ- βρισκόταν εκτός υπηρεσίας.

Μάλιστα, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός υπηρετούσε στη νυχτερινή βάρδια (22:00 – 06:00), και όχι στη βάρδια κατά την οποία φέρεται να έγινε ο έλεγχος, ενώ πάλι σύμφωνα με την Αστυνομία, επισημαίνονται τα εξής: «από την περαιτέρω προανακρίτικη διερεύνηση και τις καταθέσεις περιοίκων και συνομηλίκων του ανηλίκου, δεν προέκυψε κάτι επιλήψιμο για τον ατυνομικό».

Ίλιον: Η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ για το συμβάν

Στην ανακοίνωσή της ΓΑΔΑ αναφέρει τα εξής:

«Αναφορικά με δημοσιεύματα που αναπαράγονται σε μέσα ενημέρωσης και αφορούν αστυνομικό έλεγχο ο οποίος πραγματοποιήθηκε απογευματινές ώρες του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου 2025 στην περιοχή του Ιλίου σε ανήλικο 12 ετών από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., ανακοινώνονται τα εξής:

Περί ώρα 19:30, ο ανήλικος συνοδευόμενος από τη μητέρα του προσήλθε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου και κατήγγειλε περιστατικό αστυνομικής αυθαιρεσίας, κατά το οποίο, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, αστυνομικός της Ο.Π.Κ.Ε. φέρεται να προέβη σε βιαιοπραγία σε βάρος του κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.

Η υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα και σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό ενημερώνοντας άμεσα τον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ παράλληλα χορηγήθηκε στον ανήλικο παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, υπεδείχθησαν στον ανήλικο δεκαπέντε (15) αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. Ο ανήλικος υπέδειξε έναν εξ αυτών, ο οποίος, ωστόσο, υπηρετούσε στη νυχτερινή βάρδια (22:00 – 06:00), και όχι στη βάρδια κατά την οποία φέρεται να τελέστηκε ο έλεγχος. Ο αστυνομικός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύναμου ατόμου.

Από την περαιτέρω προανακριτική διερεύνηση της υπόθεσης και ειδικότερα από τις καταθέσεις περιοίκων και συνομηλίκων του ανηλίκου, οι οποίοι ήταν παρόντες κατά τον έλεγχο, δεν προέκυψαν επιβεβαιώσεις της καταγγελλόμενης άσκησης βίας.

Επισημαίνεται ότι, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχει διαταχθεί η διενέργεια Διοικητικής Έρευνας (Π.Δ.Ε.) προκειμένου να διερευνηθεί εις βάθος κάθε πτυχή του περιστατικού και να διασφαλιστεί η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η Ελληνική Αστυνομία επαναβεβαιώνει την απόλυτη προσήλωσή της: