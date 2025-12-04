Ίλιον: Συνελήφθη 89χρονος για σεξουαλική παρενόχληση 17χρονης

Σοβαρό περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης καταγγέλθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Ίλιον, κοντά σε παιδική χαρά, όταν 17χρονη ανέφερε ότι θύμα ανάρμοστης συμπεριφοράς από έναν 89χρονο.

Η αστυνομία προχώρησε άμεσα στη σύλληψη του ηλικιωμένου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Το συμβάν σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Κάστορος.

Η νεαρή, τρομαγμένη, επικοινώνησε με φίλο της, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Περιπολικό έφτασε στο σημείο και ο 89χρονος συνελήφθη, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.