Ίλιον: Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού λεωφορείου από ανήλικο

Ένα νέο περιστατικό ξυλοδαρμού σημειώθηκε στο Ίλιον την Κυριακή (28.09.2025), όπου ένας ανήλικος και ένας οδηγός λεωφορείου πιάστηκαν στα χέρια.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 18:30 μέσα στο λεωφορείο 719 που εκτελεί το δρομολόγιο Παλατιανή – Σταθμός Λαρίσσης, περνώντας από την περιοχή του Ιλίου.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο ανήλικος έτρεχε για να προλάβει το όχημα, το οποίο μόλις είχε αναχωρήσει από την στάση. Ο οδηγός του λεωφορείου, τον είδε, και τον περίμενε με ανοιχτές τις πόρτες.

Ο οδηγός υποστήριξε ότι μία παρατήρηση που έκανε στον νεαρό, μόλις αυτός μπήκε στο λεωφορείο, ήταν αρκετή για να ξεκινήσει ο άγριος τσακωμός τους. «Με το που μπήκε μέσα στο λεωφορείο, πέταξε κάτι παντόφλες. Σηκώθηκα και του είπε γιατί το έκανε αυτό, ενώ τον περίμενα να φτάσει στη στάση», ανέφερε ο 50χρονος οδηγός.

«Μετά τα χτυπήματα που δέχτηκα, έκλεισα τις πόρτες του λεωφορείου και κάλεσα την αστυνομία. Άμεσα έφτασαν οι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ», πρόσθεσε ο οδηγός.

Αυτόπτης μάρτυρας, από την πλευρά του εξήγησε ότι «ο ανήλικος τον έβρισε πολύ άσχημα και ο οδηγός του είπε “γιατί μιλάς έτσι;”. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του οδηγού, ο νεαρός του είπε “μη σου δώσω καμία μπουνιά” και τότε τον πλησίασε και πράγματι τον χτύπησε. Έσπασε τα γυαλιά του οδηγού, του έσπασε και ένα δόντι. Μάλιστα, είχε χτύπημα και στον αριστερό αντίχειρα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο λεωφορείο, υπήρχαν 15 επιβάτες που είδαν το άγριο περιστατικό.