Ηλικιωμένος «γέμισε» με spam το mail δήμου

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος προχώρησε στην ταυτοποίηση ενός 75χρονου άνδρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας και συγκεκριμένα σε δήμο.

Η υπόθεση ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία δημοτικής αρχής, σύμφωνα με την οποία άγνωστος απέστελλε μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam) σε υπηρεσιακές ηλεκτρονικές διευθύνσεις του δήμου.

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε ο ηλικιωμένος στον δήμο

Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών.

Για τη διερεύνηση της καταγγελίας διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε και πραγματοποιήθηκε με ενδελεχή εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων, προέκυψε ότι τα ηλεκτρονικά ίχνη που σχετίζονται με τη διαχείριση των επίμαχων λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντιστοιχούν στον 75χρονο κατηγορούμενο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τις περαιτέρω ενέργειες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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