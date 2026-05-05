Ηλεκτρικά πατίνια: «Θα απαγορευτεί η χρήση τους από ανηλίκους στον δρόμο» είπε ο Χρυσοχοΐδης

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μίλησε σήμερα στο Mega, προαναγγέλλοντας νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια.

Μιλώντας το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, ο υπουργός τόνισε ότι «προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Παντού υπάρχουν τα πατίνια. Η Τροχαία προσπαθεί να βάλει κανόνες, δηλαδή κράνος, όρια ταχύτητας κ.λπ. Δυστυχώς, όμως, υπάρχει το θέμα των ανηλίκων».

Όπως ανέφερε, προωθείται ρύθμιση που θα απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους στο οδικό δίκτυο, με δυνατότητα χρήσης μόνο σε πεζόδρομους και πλατείες.

Ηλεκτρικά πατίνια: Τι εξετάζεται για τη χρήση τους από τους ανηλίκους

«Ο ανήλικος δεν μπορεί και δεν πρέπει να κυκλοφορεί με πατίνι στον δρόμο. Είναι πολύ επικίνδυνο», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τους κινδύνους που προκύπτουν από την κίνηση σε μεγάλες λεωφόρους και χωρίς επαρκή προστασία.

Παράλληλα, διατύπωσε και την προσωπική του άποψη για το θέμα, λέγοντας: «Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο» και υπογράμμισε ότι η ανεξέλεγκτη χρήση τους αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης στάθηκε ιδιαίτερα στην ασφάλεια των παιδιών, σημειώνοντας ότι «είναι κρίμα να χάνονται παιδιά στους δρόμους από τα πατίνια», ενώ επισήμανε ότι χωρίς ειδικές υποδομές, όπως αποκλειστικές λωρίδες κυκλοφορίας, οι κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η παρέμβαση εξετάζεται σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και αναμένεται να οριστικοποιηθεί το επόμενο διάστημα, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων.