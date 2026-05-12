Ηλεκτρικά πατίνια: Τα δύο μέτρα που εξετάζονται

Με αφορμή τα ζητήματα που έχουν ανακύψει γύρω από τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση θέσπιση αυστηρότερων κανόνων, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα συνδέεται τόσο με τις ελλείψεις στις υποδομές όσο και με τη συνολική συμπεριφορά των πολιτών.

«Υπάρχει πρόβλημα με τις υποδομές μας. Δεν έχουμε ποδηλατόδρομους και από την άλλη πλευρά δεν γίνεται τα πατίνια να κυκλοφορούν επάνω στα πεζοδρόμια, με αποτέλεσμα να γίνονται και εκεί ατυχήματα. Επομένως, έχουμε το ζήτημα των υποδομών και έχουμε και το ζήτημα της συνολικης συμπεριφοράς μας και όλα αυτά χρειάζεται να μπουν κάτω από συγκεκριμένους κανόνες», είπε ο υπουργός.

Όπως ανέφερε, βασικές κατευθύνσεις των μέτρων που εξετάζονται είναι η πλήρης απαγόρευση χρήσης από ανηλίκους και η υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση, ώστε να διασφαλίζεται αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος.

«Το πρώτο θεμα ειναι η πλήρης απαγόρευση στους ανηλίκους και το δεύτερο ειναι η ιδιωτική ασφάλιση, ούτως ώστε οποιοδήποτε πατίνι προκαλεί ατύχημα να υπάρχει αποζημίωση», δήλωσε συγκεκριμένα ο κ. Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σε ό,τι αφορά τα ενοικιαζόμενα πατίνια, ο υπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ακόμη χειρότερα... είναι κάποιος που νοικιάζει ένα πατίνι σε πελάτη του, το παίρνει αυτος, προκαλεί ατύχημα, τραυματίζει έναν άνθρωπο και δεν υπάρχει ασφάλιση;»

Ερωτώμενος για το πότε προβλέπεται να μπουν σε ισχύ τα εν λόγω μέτρα, ο κ. Χρυσοχοΐδης απάντησε πως θα συμβεί πολύ άμεσα, πριν το καλοκαίρι, επισημαίνοντας πως «ο πρωθυπουργός έχει δώσει εντολές».