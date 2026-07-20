Ηλεκτρικά πατίνια: Προς ψήφιση η απαγόρευση για τους ανηλίκους - Οι τέσσερις νέες παρεμβάσεις

Σε νέους αυστηρότερους κανόνες αναφορικά με τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στην αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών και στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας.

Ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε στο νέο θεσμικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, το οποίο τίθεται προς ψήφιση, αύριο Τρίτη (21/7), στην Ολομέλεια της Βουλής, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της σωματικής ακεραιότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στους ανήλικους.

Ηλεκτρικά πατίνια: Οι τέσσερις νέες βασικές παρεμβάσεις

Ειδικότερα, το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει τέσσερις βασικές παρεμβάσεις:

Απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών.

Υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών.

Αυστηροποίηση των κυρώσεων για σοβαρές παραβάσεις, όπως η κυκλοφορία σε οδούς όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χλμ./ώρα.

Απαγόρευση πώλησης, μίσθωσης ή παραχώρησης ηλεκτρικών πατινιών από εταιρείες σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών.

Παράλληλα, δημιουργείται Μητρώο Ηλεκτρικών Πατινιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να διευκολύνεται η ταυτοποίηση κατόχου και χρήστη και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Ο κ. Κώτσηρας επισήμανε ότι οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται σε ένα «πλέγμα δράσεων» της κυβέρνησης για την οδική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι ο συνδυασμός αυστηρότερου θεσμικού πλαισίου και εντατικών ελέγχων από την Ελληνική Αστυνομία έχει ήδη συμβάλει στη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων. «Θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και όπου βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη νομοθετικής παρέμβασης, όπως στην προκειμένη περίπτωση που είναι για την προστασία των ανηλίκων, το κάνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κώτσηρας: «Οι αστικές συγκοινωνίες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο»

Σε ερώτηση για τις κάμερες καταγραφής οδικών παραβάσεων και την προστασία των λεωφορειολωρίδων, ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε ότι αξιοποιείται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο καμερών, το οποίο περιλαμβάνει τις κάμερες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και τις κάμερες που είναι εγκατεστημένες στα λεωφορεία της ΟΣΥ, επισημαίνοντας πως στόχος είναι οι υπάρχουσες κάμερες να αυξηθούν.

Σε σχέση με τις αστικές συγκοινωνίες ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε ότι «έχει γίνει σημαντική πρόοδος». Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στα 125 νέα λεωφορεία σύγχρονης τεχνολογίας που εντάσσονται στον στόλο της Αττικής, στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικό με νέες προσλήψεις οδηγών και μέσω της λειτουργίας της σχολής οδηγών της ΟΣΥ, τονίζοντας ότι στόχος είναι «να μειωθούν οι χρόνοι αναμονής των επιβατών».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των μέσων σταθερής τροχιάς, με την ανακατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού σε συρμούς πρώτης γενιάς του μετρό μέσω ΕΣΠΑ. «Ο πολίτης περνάει ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς του μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς και οφείλουμε να του παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία,» σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός.

Τέλος, ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε στην ενίσχυση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ». Όπως είπε, την προηγούμενη εβδομάδα υπεγράφη η σχετική κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία προστίθενται επιπλέον 10 εκατ. ευρώ στον υπάρχοντα προϋπολογισμό του προγράμματος και παρατείνεται η ισχύς του μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλουν αίτηση για τη σχετική επιδότηση μέχρι το τέλος του έτους, στο πλαίσιο του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ