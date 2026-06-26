Ηλεκτρικά πατίνια: Νέοι κανόνες με απαγόρευση χρήσης κάτω των 17 ετών - Τι προβλέπεται

Νέες ρυθμίσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια και την ασφαλή χρήση τους -όπως απαγόρευση οδήγησης από άτομα κάτω των 17 ετών, αυστηροποίηση των κυρώσεων για την κυκλοφορία σε οδούς αυξημένης επικινδυνότητας, καθώς και υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη- εισάγονται με διατάξεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο «Προσωπικός Βοηθός, Πρώιμη Παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία και παιδιά με αναπηρία, ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», το οποίο τέθηκε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, σε δημόσια διαβούλευση.

Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αποσκοπεί στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κατά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, στην πρόληψη ατυχημάτων και, ιδίως, στην αυξημένη προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση και τη διάθεση των οχημάτων αυτών.

Οι συγκεκριμένες διατάξεις προβλέπουν:

απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών,

αυστηροποίηση των κυρώσεων για την κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών σε οδούς αυξημένης επικινδυνότητας,

θέσπιση υποχρέωσης των οδηγών ηλεκτρικών πατινιών να φέρουν έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης,

καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών,

απαγόρευση της πώλησης, της εκμίσθωσης και της διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών και κυρώσεις για τους πωλητές, παρόχους και εκμισθωτές που παραβαίνουν τις σχετικές υποχρεώσεις.

Ηλεκτρικά πατίνια: Τι προβλέπουν οι ρυθμίσεις

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας δήλωσε: «Η οδική ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί σοβαρά τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, με θύματα, σε αρκετές περιπτώσεις, παιδιά. Για τον λόγο αυτό, αναγνωρίζοντας τον επείγοντα χαρακτήρα του ζητήματος, αποφασίσαμε να προτάξουμε τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία για τη θέσπιση ενός αυστηρότερου και πιο αποτελεσματικού πλαισίου κανόνων για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, εντάσσοντας τις σχετικές διατάξεις στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ώστε να τεθούν σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να ενισχύσουμε την ασφάλεια στους δρόμους, να περιορίσουμε τα ατυχήματα και να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα παιδιά».

Πιο αναλυτικά, η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία προβλέπει τα εξής:

Απαγορεύεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στον δρόμο σε άτομα κάτω των 17 ετών, εξαιρουμένων των ηλεκτρικών πατινιών που αφορούν άτομα με αναπηρία. Σε περίπτωση παράβασης προβλέπεται πρόστιμο ύψους 150 ευρώ. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για οδηγούς που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ. την ώρα. Το πρόστιμο αυξάνεται από τα 30 ευρώ στα 350 ευρώ. Οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται να φέρουν, όταν οδηγούν, νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλισης. Οι κάτοχοι ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται σε ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτου για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 250 ευρώ. Απαγορεύεται η πώληση, εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Επιπλέον, όποιος πωλεί, εκμισθώνει ή διαθέτει ηλεκτρικό πατίνι, υποχρεούται να εξακριβώνει την ηλικία του προσώπου στο οποίο προσφέρεται, ζητώντας την επίδειξη ταυτοποιητικού εγγράφου. Εταιρείες που πωλούν, διαθέτουν ή εκμισθώνουν ηλεκτρικό πατίνι σε άτομα κάτω των 17 ετών τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι κανείς μπορεί να δει τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο «Προσωπικός Βοηθός, Πρώιμη Παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία, ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» εδώ.

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