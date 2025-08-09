Ηλεία: Εφιαλτικές εικόνες από τη μεγάλη φωτιά στο Χελιδόνι

Απόκοσμες και εφιαλτικές εικόνες βίωσαν ξανά οι κάτοικοι της Ηλείας το βράδυ της Παρασκευής (8/8), όταν η μεγάλη πυρκαγιά στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας τύλιξε την περιοχή σε πυκνούς καπνούς και μετέφερε στάχτες στην πόλη του Πύργου.

Οι δυνατοί άνεμοι μετέφεραν αποκαΐδια και στάχτες, που έπεφταν όλη τη νύχτα στους δρόμους και τις αυλές, ενώ η έντονη μυρωδιά καπνού έκανε αποπνικτική την ατμόσφαιρα, προκαλώντας δυσφορία, κυρίως στις ευπαθείς ομάδες.

Στην οδό Αλφειού, στο ανατολικό τμήμα της πόλης, οι κάτοικοι είδαν τον ουρανό να σκοτεινιάζει από τα πυκνά σύννεφα καπνού, θυμίζοντας σκηνές από προηγούμενες μεγάλες πυρκαγιές που έχουν σημαδέψει την περιοχή.

Η εικόνα ξυπνά μνήμες από τις 21 Ιουνίου 2024, όταν πυρκαγιά στις περιοχές Μυρτιά – Χανάκια – Αλποχώρι είχε καλύψει τον Πύργο με καπνούς, αποκρύπτοντας τον ήλιο και δημιουργώντας ένα τοπίο τρόμου.

Το μέτωπο της φωτιάς στο Χελιδόνι συνεχίζει να απασχολεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με στόχο την πλήρη κατάσβεση και την αποφυγή νέας εξάπλωσης.

Φωτ.: Eurokinissi

