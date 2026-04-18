Ηλεία: Δίχρονος ήπιε χλωρίνη – Συνελήφθη ο παππούς του

Ένα 2χρονο παιδί ήπιε χλωρίνη στον Πύργο Ηλείας, την οποία η γιαγιά είχε τοποθετήσει σε διαφορετικό δοχείο.

Το παιδί μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, ωστόσο, ο παππούς του, χωρίς να ενημερώσει τους γιατρούς, πήρε το παιδί από το νοσοκομείο και επέστρεψαν σπίτι.

Συνελήφθη ο παππούς του ανήλικου στην Ηλεία

Αυτή η ενέργεια έθεσε το παιδί σε κίνδυνο χημικής πνευμονίας, όπως επεσήμαναν οι γιατροί.

Μόλις οι γιατροί αντιλήφθηκαν την απουσία του παιδιού, ειδοποίησαν την αστυνομία.

Η αστυνομία συνέλαβε τον παππού και μετέφερε το παιδί πίσω στο νοσοκομείο για να συνεχίσει τη νοσηλεία του.