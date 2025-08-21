Ηλεία: 22χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για τον βιασμό 66χρονης

Ένας 22χρονος συνελήφθη από τις Αρχές της Ηλείας, καθώς κατηγορείται για τον βιασμό μίας 66χρονης.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 66χρονης, ο δράστης φέρεται να μπήκε στο σπίτι της σε χωριό της ορεινής νότιας Ηλείας τα ξημερώματα, παραβιάζοντας ανασφάλιστο παράθυρο.

Εκεί ο 22χρονος σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει, την ανάγκασε με την απειλή μαχαιριού να υποκύψει στην πράξη του βιασμού.

Στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο, αρπάζοντας της παράλληλα και το λάπτοπ που είχε σε τσάντα.

Λίγες ώρες αργότερα, η 66χρονη κατήγγειλε το συμβάν και ακολούθησε η άμεση κινητοποίησή τους και η σύλληψη του 22χρονου, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας στον Πύργο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ