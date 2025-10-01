«Παρμενίων»: Ήχησαν οι σειρήνες για την άσκηση - Το πλήρες χρονοδιάγραμμα

Στις 11:00 της 1ης Οκτωβρίου ήχησαν οι σειρήνες στο πλαίσιο της άσκησης «Παρμενίων».

Παράλληλα χτύπησαν και οι καμπάνες. Ο δήμος Αθηναίων είχε ενημερώσει τους πολίτες ότι οι σειρήνες συναγερμού και οι καμπάνες των εκκλησιών θα ηχήσουν βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αφού πρόκειται αποκλειστικά για άσκηση.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας του κοινού.

Ταυτόχρονα με την ήχηση των Σειρήνων Συναγερμού, πραγματοποιήθηκε και ήχηση των καμπανών των Ιερών Ναών της Επικράτειας με σειρά βραχέων κωδωνισμών σε ταχύ ρυθμό διάρκειας τριών (3') λεπτών.

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα: