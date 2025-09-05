Ηγουμενίτσα: 18χρονος προσπάθησε να ταξιδέψει στην Ιταλία με ματσέτα, κατάνα και οπλοστάσιο

Ανατριχιαστικό εύρημα για το Λιμενικό Σώμα στην Ηγουμενίτσα: την Πέμπτη (04.09.2025), στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας συνέλαβαν έναν 18χρονο υπήκοο Μάλτας για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, την ώρα που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό το Μπρίντιζι της Ιταλίας.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου στον επιβατικό σταθμό της Ηγουμενίτσας, το Λιμενικό Σώμα εντόπισε ότι μετέφερε στις αποσκευές του ένα εντυπωσιακό οπλοστάσιο: αρκετές ματσέτες –μεταξύ αυτών μία με λάμα 45 εκατοστών–, μαχαίρια διαφόρων μεγεθών, ιαπωνικό πριόνι τύπου «κατάνα», μία σιδερογροθιά καθώς και 68 κάλυκες διαφορετικών διαμετρημάτων.

Ο νεαρός, που επρόκειτο να ταξιδέψει με πλοίο της γραμμής Ηγουμενίτσα–Μπρίντιζι, δεν διέθετε καμία νόμιμη άδεια για τα αντικείμενα αυτά. Όλο το υλικό κατασχέθηκε και η προανάκριση έχει ανατεθεί στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.