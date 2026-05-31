Ιερά Οδός: Τέσσερις ανήλικοι ξυλοκόπησαν και λήστεψαν 20χρονη

Θύμα ξυλοδαρμού και ληστείας έπεσε 20χρονη, τα ξημερώματα του Σαββάτου (30/5), επί της Ιεράς Οδού στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, δράστες ήταν τέσσερις ανήλικοι - δύο αγόρια, δύο κορίτσια - ηλικίας 14 έως 16 ετών.

Λίγο μετά τις 4 το πρωί του Σαββάτου, καθώς η 20χρονη περπατούσε επί της Ιεράς Οδού, οι τέσσερις ανήλικοι την προσέγγισαν και της επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά, χτυπώντας την στο πρόσωπο και στην κοιλιά.

Έπειτα της άρπαξαν το κινητό και τράπηκαν σε φυγή.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν λίγο αργότερα να εντοπίσουν τους τέσσερις ανήλικους σε μικρή απόσταση από το σημείο της επίθεσης και να τους συλλάβουν.

Όπως διαπιστώθηκε κατά την έρευνα των Αρχών, οι τέσσερις συλληφθέντες δεν ήταν άγνωστοι στις αστυνομικές υπηρεσίες, καθώς είχαν βρεθεί ξανά αντιμέτωποι με τον νόμο πριν από λίγους μήνες για υπόθεση ληστείας.

