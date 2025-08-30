Ίδρυση νέου ΟΣΕ: Αυτή είναι η διοίκηση της «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Α.Ε.»

Μετά τη συγχώνευση ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και τροχαίου υλικού της ΓΑΙΑΟΣΕ, ιδρύθηκε ο νέος ενιαίος φορέας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη Α.Ε.».
Η νέα εταιρεία,όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, δημιουργήθηκε βάσει των νόμων 5167/2024 και 5220/2025 και φιλοδοξεί να αποτελέσει το βασικό όχημα για την εποπτεία, την ασφάλεια και την αξιολόγηση του προσωπικού στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.
«Στόχος του νέου φορέα είναι η συνολική αναβάθμιση της σιδηροδρομικής ασφάλειας, η ενίσχυση της εποπτείας του δικτύου και η αξιολόγηση του προσωπικού, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα λειτουργίας και διακυβέρνησης» τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
- Γιώργος Ιωάννου - Πρόεδρος: Καθηγητής Διοίκησης Παραγωγής και Υπηρεσιών στο ΟΠΑ, με σημαντική εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών και αγορών ενέργειας. Από το 2024 είναι Πρόεδρος του ΟΣΕ, προωθώντας τον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού.
- Χρήστος Παληός - Διευθύνων Σύμβουλος: Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός με MBA. Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ, με εμπειρία στη διοίκηση έργων υποδομών και βαθιά γνώση των διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης.
- Χρύσα (Κρίστη) Αγαπητού - Αντιπρόεδρος: Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς με ειδίκευση στη διαχείριση κρίσεων και την επιχειρησιακή στρατηγική. Έχει εμπειρία σε θέματα επιχειρηματικότητας, τοπικής αυτοδιοίκησης και ψηφιακού μετασχηματισμού.
- Ευάγγελος Χριστογιάννης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος: Πολιτικός Μηχανικός με διδακτορικό στην οικονομική αποδοτικότητα σιδηροδρομικών διαδρόμων. Διαθέτει 20ετή εμπειρία στον ΟΣΕ σε θέσεις ευθύνης για τη συντήρηση και τη διαχείριση έργων υποδομής.
- Αθανάσιος Στάβερης - Μέλος ΔΣ: Ιδρυτής της εταιρείας Tools of Tech με αντικείμενο την κυβερνοασφάλεια και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Πρώην Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με διεθνή εμπειρία σε έργα δημόσιας ασφάλειας και ψηφιακού μετασχηματισμού.
- Κατερίνα Δεμερούτη - Μέλος ΔΣ: Γενική Διευθύντρια Εταιρικής Υποστήριξης στη ΣΤΑΣΥ. Έχει πολυετή εμπειρία σε στρατηγική επικοινωνία, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και μετασχηματισμό δημόσιων συγκοινωνιών.
- Μάριος Μπόμπουλος - Μέλος ΔΣ: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με διεθνή εμπειρία στη Βρετανία και στην Ελλάδα, με έμφαση σε έργα σιδηροδρόμων και ενέργειας. Σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος της PPC Inspectra (Όμιλος ΔΕΗ).