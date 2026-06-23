Η θέση της Ελλάδας σε κατάταξη με τα 100 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου στην έρευνα

Δημοσιεύθηκε η παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων «AD Scientific Index World Top Universities Ranking» για φέτος, με ένα ελληνικό πανεπιστήμιο να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία του κόσμου στον τομέα της έρευνας.

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η Ελλάδα έχει σταθερή παρουσία στα 100 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως στην ερευνητική δραστηριότητα παραμένει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Για το 2026 το ΕΚΠΑ «ανέβηκε» κατά 22 θέσεις την τελευταία πενταετία καταλαμβάνοντας την 61η θέση παγκοσμίως μεταξύ 19.592 Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Ιδρυμάτων και Οργανισμών από 221 χώρες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατάταξη με βάση τον συνολικό δείκτη Total H-index των ερευνητών τους.

Παράλληλα, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατέλαβε την 15η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και στην 1η θέση μεταξύ των ελληνικών και κυπριακών πανεπιστημίων για το 2026.

Τέλος, αναφορικά με τα επιμέρους επιστημονικά πεδία, το ΕΚΠΑ καταλαμβάνει την 4η θέση στις Επιστήμες Υγείας.

Οι θέσεις άλλων ελληνικών πανεπιστημίων στην κατάταξη

Συνολικά στην κατάταξη περιλαμβάνονται 9 ακόμη ελληνικά πανεπιστήμια και πιο συγκεκριμένα:

στην 173η θέση το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

στην 299η θέση το Πανεπιστήμιο Πατρών

στην 384η θέση το Πανεπιστήμιο Κρήτης

στην 385η θέση το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

στην 414η θέση το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

στην 503η θέση το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

στην 679η θέση το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

στην 859η θέση το Πολυτεχνείο Κρήτης

στην 873η θέση το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σημειώνεται, ότι η συγκεκριμένη κατάταξη βασίζεται αποκλειστικά σε αντικειμενικούς δείκτες επιστημονικής παραγωγής και απήχησης (Total H-index, Total i10-index και Total Citations) που αντλούνται από τα δημόσια προφίλ των ερευνητών στο Google Scholar και διευκρινίζεται, ότι δεν χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια φήμης, αξιολογήσεις εργοδοτών ή άλλοι υποκειμενικοί δείκτες, γεγονός που την καθιστά έναν αξιόπιστο δείκτη της πραγματικής ερευνητικής ισχύος κάθε ιδρύματος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ





