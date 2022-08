Η Τέιλορ Σουίφτ βγάζει νέο άλμπουμ -Θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο

Η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ, με τον τίτλο Midnights, τον Οκτώβριο.

Η τραγουδίστρια, που ήταν η απόλυτη νικήτρια των MTV Video Music Awards 2022, ανακοίνωσε ότι το 10ο άλμπουμ της θα κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου.

Η 32χρονη, που κέρδισε το βραβείο Βίντεο της Χρονιάς για το All Too Well (10 Minute Version) έγραψε ιστορία αφού έγινε η πρώτη καλλιτέχνης που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο για τρίτη φορά- το είχε κερδίσει ξανά το 2015 για το βίντεο κλιπ του «Bad Blood» και το 2019 για το βίντεο κλιπ του «You Need To Calm Down».

«Παιδιά, είμαι τόσο περήφανη για αυτό που φτιάξαμε και ξέρω ότι κάθε δευτερόλεπτο αυτής της στιγμής δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη μικρού μήκους ταινία αν δεν ήσασταν εσείς, οι θαυμαστές», είπε η Τέιλορ Σουίφτ, λέγοντας ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα δώσει τα μεσάνυχτα.

Τα μεσάνυχτα, ο επίσημος ιστότοπος της Σουίφτ «έπεσε». Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κοινοποίησε τον τίτλο και το εξώφυλλο του άλμπουμ των 13 κομματιών, περιγράφοντάς το ως «ιστορίες 13 άγρυπνων νυχτών, διάσπαρτες στη ζωή μου».

«Αυτή είναι μια συλλογή που γράφτηκε στη μέση της νύχτας, ένα ταξίδι μέσα από τρόμους και γλυκά όνειρα», έγραψε. «Τα πατώματα που περπατάμε και τους δαίμονες που αντιμετωπίζουμε. Για όλους εμάς που πετάξαμε και γυρίσαμε και αποφασίσαμε να κρατήσουμε τα φανάρια αναμμένα και να ψάξουμε – ελπίζοντας ότι ίσως, όταν το ρολόι χτυπήσει 12… θα συναντηθούμε».

Το Midnights θα είναι το 10ο studio άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ και το πρώτο της άλμπουμ με νέα τραγούδια εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.