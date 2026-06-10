Η ΣΤΑΣΥ αρνήθηκε να βάλει αφίσες του Athens Pride στο Μετρό, καταγγέλλει η διοργάνωση

Αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της ΣΤΑΣΥ να μην εγκρίνει φέτος την ανάρτηση της αφίσας του Athens Pride στους σταθμούς του Μετρό της Αθήνας, έπειτα από μια δεκαετία συνεχούς παρουσίας της καμπάνιας στους χώρους του δικτύου.

Σε ανακοίνωσή του, το Athens Pride υποστηρίζει ότι η αίτησή του απορρίφθηκε χωρίς να δοθεί κάποια αιτιολόγηση από την εταιρεία, παρά το γεγονός ότι ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για τη χρήση των διαφημιστικών χώρων.

Όπως αναφέρει η διοργάνωση, η απόφαση γνωστοποιήθηκε μόλις μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της ανάρτησης των αφισών, ενώ δεν υπήρξε καμία επίσημη εξήγηση για την αλλαγή στάσης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Το Athens Pride σημειώνει ότι η παρουσία της αφίσας στο Μετρό αποτελούσε για την κοινότητα μια σημαντική κατάκτηση στον δημόσιο χώρο και εκφράζει προβληματισμό για το μήνυμα που εκπέμπει η φετινή απόφαση.

Στην ανακοίνωσή τους, οι διοργανωτές συνδέουν την εξέλιξη με το ευρύτερο κλίμα που, όπως υποστηρίζουν, διαμορφώνεται απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, κάνοντας λόγο για αυξανόμενα περιστατικά ρητορικής μίσους, μισαλλοδοξίας και βίας.

«Κινήσεις που περιορίζουν την ορατότητά μας στην πόλη συνιστούν πολιτική στάση», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση, με τους διοργανωτές να τονίζουν ότι θεσμοί, οργανισμοί και επιχειρήσεις καλούνται να τοποθετηθούν δημόσια απέναντι σε τέτοια ζητήματα.

Το Athens Pride 2026 είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στην πλατεία Συντάγματος.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Athens Pride:

«Ουτε βήμα πίσω στον δημόσιο χώρο!

Μετα απο 10 χρόνια παρουσίας της αφίσας μας στο μετρό της Αθήνας – που για μας ήταν μια κατάκτηση του δημοσίου χώρου – φετος η ΣΤΑΣΥ ΑΕ απέρριψε αναιτιολόγητα την αίτηση μας!

Το Athens Pride ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία για την χρήση του διαφημιστικού χώρου και παρά το επίσημο αίτημά μας, καμία εξήγηση δεν δόθηκε από την εταιρεία για την ξαφνική απόφαση, η οποία μας κοινοποιήθηκε μόλις μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία ανάρτησης.

Σε μια περίοδο αυξανόμενης ρητορικής μίσους, μισαλλοδοξίας και βίας κατά της κοινότητάς μας, κινήσεις όπως αυτή, που περιορίζουν την ορατότητά μας στην πόλη, αποτελούν σαφή πολιτική θέση στην κατεύθυνση της αορατότητας μας. Σε αυτή τη συγκυρία κάθε άτομο, φορέας, οργανισμός και εταιρεία οφείλει να πάρει θέση. Και να κριθεί από αυτήν.

ΣΕ ΑΦΟΡΑ

ATHENS PRIDE 2026

Σάββατο 13 Ιουνίου

Πλατεία Συντάγματος»