Η σημαία του Pride κυματίζει στο Πάντειο: Μήνυμα ισότητας, ορατότητας και συμπερίληψης

Η σημαία του Pride κυματίζει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Ο Ιούνιος έχει καθιερωθεί διεθνώς ως ο Pride Month (Μήνας Υπερηφάνειας), αφιερωμένος στην προβολή των δικαιωμάτων, της ορατότητας και της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, πορείες, συζητήσεις και δράσεις ενημέρωσης σε πολλές χώρες του κόσμου, με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την προώθηση της αποδοχής της διαφορετικότητας.

Η ανάρτηση της σημαίας του Pride στο Πάντειο Πανεπιστήμιο αποτελεί μια συμβολική κίνηση με ιδιαίτερη κοινωνική και εκπαιδευτική σημασία. Η πολύχρωμη σημαία εκφράζει τις αξίες της ισότητας, της ελευθερίας, της αποδοχής και του σεβασμού.

Με το να κυματίζει σε έναν πανεπιστημιακό χώρο, υπενθυμίζει τον ρόλο των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων ως χώρων ελεύθερης έκφρασης, διαλόγου και προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο, με τη μακρά παράδοση στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες, συνδέεται στενά με ζητήματα δημοκρατίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας.

Η παρουσία της σημαίας του Pride μπορεί να θεωρηθεί ως μια έμπρακτη δήλωση υποστήριξης προς τα άτομα που έχουν βιώσει διακρίσεις ή αποκλεισμό λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου τους.

Παράλληλα, στέλνει ένα μήνυμα ότι όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν το δικαίωμα να αισθάνονται ασφαλείς, αποδεκτοί και ισότιμοι μέσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

«Μέσα από τη γνώση, τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη, χτίζουμε γέφυρες με την κοινωνία και στεκόμαστε απέναντι σε κάθε μορφή διάκρισης. Μαζί, με γνώση και υπερηφάνεια, για μια κοινωνία που χωρά πραγματικά όλες, όλους και όλ@» γράφει το Πάντειο στην ανάρτησή του, δημοσιεύοντας και σχετικό βίντεο.

Βίντεο με τη σημαία του Pride στο Πάντειο:

Η ανάρτηση από το Πάντειο Πανεπιστήμιο:

«Τα χρώματα της ορατότητας, της συμπερίληψης και της ισότητας κυματίζουν φέτος στον κήπο του Παντείου Πανεπιστημίου.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών συμμετέχει με υπερηφάνεια στον φετινό εορτασμό του Pride, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική ακαδημαϊκή και κοινωνική του δέσμευση στην ισότητα, την πολυμορφία και την έμπρακτη υποστήριξη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Η φετινή συμμετοχή του Πανεπιστημίου αποτελεί μια συμβολική αλλά και ουσιαστική δημόσια έκφραση των αξιών που υπηρετεί καθημερινά η ακαδημαϊκή μας κοινότητα: τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, τον ανοιχτό διάλογο, την ελευθερία της έκφρασης και την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Ως χώρος κριτικής σκέψης, διαλόγου και αλληλοσεβασμού, το Πάντειο Πανεπιστήμιο στέκεται δίπλα στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, υπενθυμίζοντας ότι ο αγώνας για την ισότητα, την ορατότητα και τη συμπερίληψη παραμένει καθημερινός και συλλογικός.

Μέσα από τη γνώση, τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη, χτίζουμε γέφυρες με την κοινωνία και στεκόμαστε απέναντι σε κάθε μορφή διάκρισης.

Μαζί, με γνώση και υπερηφάνεια, για μια κοινωνία που χωρά πραγματικά όλες, όλους και όλ@».

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