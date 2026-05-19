«Η οσμή δεν είναι από διαρροή φυσικού αερίου»: Σύσταση για παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα

Έντονη οσμή αερίου εντοπίζεται σε περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετώπου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από περίπου τις 12:00 υπήρξαν αναφορές κατοίκων για τη μυρωδιά στις συγκεκριμένες περιοχές.

Για αυτόν τον λόγο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού Σώματος και συνεργεία της ΔΕΣΦΑ, προκειμένου να εντοπιστούν η αιτία και η προέλευση της οσμής.

Μέχρι στιγμής, κατά την Πυροσβεστική, δεν υπάρχουν ευρήματα.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας πως «η οσμή δεν είναι από διαρροή φυσικού αερίου» και δίνοντας σύσταση για παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα.

Η ανακοίνωση του Δήμου Νέας Σμύρνης:

«ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΣΜΗ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Έντονη δυσάρεστη οσμή παρατηρείται την τελευταία ώρα στα Νότια Προάστια και συγκεκριμένα στους Δήμους Νέας Σμύρνης, Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου, Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αλίμου.

Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει ενημερώσει τους φορείς της Πολιτείας (Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας) προκειμένου να διαπιστωθεί για τι ακριβώς πρόκειται.

Από την υπηρεσία του ΠΕΡΠΑ (Περιορισμός Ρύπανσης και Εξοικονόμηση Πετρελαίου & Αερίου) πάντως έχει δοθεί η διαβεβαίωση προς τον Δήμο ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Η μέχρι τώρα σύσταση είναι η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα».

«Πρέπει να μας πει κάποιος τι είναι» λέει ο δήμαρχος Κερατσινίου μιλώντας στην ΕΡΤ.

Επίσης, ο δήμαρχος Ασπροπύργου, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι προς το παρόν στην περιοχή δεν μυρίζουν κάτι, επισημαίνοντας πως οι έντονες και δυσάρεστες οσμές είναι καθημερινό φαινόμενο στον Ασπρόπυργο.

Οσμή αερίου: Σε ποιες περιοχές εντοπίζεται

Η έντονη οσμή αερίου εντοπίζεται κυρίως στα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο, επηρεάζοντας περιοχές από τη Γλυφάδα και το Παλαιό Φάληρο μέχρι τον Πειραιά, το Κερατσίνι και τη Δραπετσώνα.

Ορισμένες αναφορές υπάρχουν και για πιο κεντρικές περιοχές, όπως Νέο Κόσμο, Νέα Σμύρνη, Άγιο Δημήτριο και Καλλιθέα.

Η πρώτη αναφορά, σύμφωνα με το notia.gr, ανέφερε πως υπάρχει πρόβλημα, κοντά στο 6ο δημοτικό Παλαιού Φαλήρου και τη γύρω περιοχή, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε το ίδιο πρόβλημα και σε γειτονιές κοντά στο δημαρχείο.

Το ίδιο πρόβλημα έχει αναφερθεί από κατοίκους του Δήμου Αλίμου.