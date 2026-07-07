Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν το τελευταίο διάστημα, τελικά το ιστορικό καφενείο της Αθήνας, «Η Μουριά», θα συνεχίσει να λειτουργεί ως καφενείο και δεν αναμένεται να υπάρξει αλλαγή χρήσης του κτιρίου, όπως επιβεβαίωσε μιλώντας στη LiFO η κόρη του ιδιοκτήτη, Αρετή Βάνα.

Σκοπός του ιδιοκτήτη του καφενείου, που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Καλλιδρομίου, είναι να χαρακτηριστεί -από το υπουργείο Πολιτισμού- νεότερο μνημείο σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πρόκειται για μία «χρονοβόρα διαδικασία», όπως σημείωσε η Αρετή Βάνα.

Παράλληλα, η κόρη του ιδιοκτήτη της «Μουριάς», μιλώντας στη LiFO, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει «καμία διάθεση σύγκρουσης με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου», επισημαίνοντας πως διατηρούν καλές σχέσεις με τον ιδιοκτήτη του οικήματος.

Στη συνομιλία μας, τόνισε: «Υπάρχει και μία πολεμική εναντίον μας και η φημολογία ότι θα μετατραπεί το κτίριο σε φαρμακείο, δεν ξεκίνησε από εμάς. Εμείς το μόνο που θέλουμε, είναι να παραμείνει καφενείο. Δεν ξέρουμε εάν θα είναι η Μουριά, αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί ως καφενείο».

«Στόχος μας είναι να χαρακτηριστεί (Η Μουριά) νεότερο μνημείο σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς από το υπουργείο Πολιτισμού», είπε και συμπλήρωσε: «Με εμάς και τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, το κλίμα είναι καλό».

«Η διαδικασία για να χαρακτηριστεί νεότερο μνημείο σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να διαρκέσει έως και τέσσερα χρόνια» πρόσθεσε η Αρετή Βάνα και επισήμανε πως δεν «υπήρχε πολεμική μεταξύ του πατέρα της και του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Δεν υπήρξε καμία διάθεση για σύγκρουση».

«Το θέμα ήταν να μείνει καφενείο» κατέληξε η κόρη του ιδιοκτήτη της «Μουριάς» στα Εξάρχεια.

Να θυμίσουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες, συγκεντρώθηκαν υπογραφές για τη «Μουριά», προκειμένου να παρέμβει το υπουργείο Πολιτισμού και να προστατεύσει τη χρήση του ως καφενείου.

Στο σχετικό ψήφιμα, αναφέρονται τα εξής: «Η Μουριά είναι καφενείο. Η Μουριά είναι και ιατρείο και δικηγορικό γραφείο, αμφιθέατρο και νηπιαγωγείο. Είναι τα γράμματα και οι τέχνες μας. Η Μουριά που αφήνετε τα κλειδιά, η γειτονιά. Είναι η πρώτη καλημέρα.

Συνυπογράφοντας αυτό το κείμενο συμπαραστεκόμαστε στον Χρήστο Βάνα, έβδομο κατά σειρά ιδιοκτήτη του καφενείου «Η Μουριά», στο αίτημα του να κηρυχθεί ο χώρος του παραδοσιακού καφενείου νεότερο μνημείο σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και να μην αλλάξει η χρήση του.

Συνυπογράφοντας αυτό το κείμενο, εμείς όλοι, αντιστεκόμαστε στην προοπτική να γίνουν τα Εξάρχεια τουριστικό χωριό και κρατάμε σφιχτά με τα δόντια μας κάθε κομματάκι Εξαρχειώτικου πολιτισμού που έχει απομείνει».