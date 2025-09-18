Η Μάγδα Φύσσα στο μνημείο του γιου της Παύλου - «Ευχαριστούμε που είστε εδώ»

Δώδεκα χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά, στις 18 Σεπτεμβρίου 2013. Από τότε, η μνήμη του παραμένει ζωντανή, με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται κάθε χρόνο στο μνημείο του στο Κερατσίνι.

Και φέτος, συγγενείς, φίλοι, αντιφασιστικές συλλογικότητες και απλοί πολίτες κατέθεσαν λουλούδια και στεφάνια στο σημείο, τιμώντας τον μουσικό που δολοφονήθηκε επειδή ύψωσε τη φωνή του απέναντι στο μίσος.

Στο πλευρό του γιου της, όπως πάντα, στάθηκε και η Μάγδα Φύσσα. Η μητέρα που έχει μετατραπεί σε σύμβολο αξιοπρέπειας και αγώνα, αγκάλιασε το μνημείο και με λίγα λόγια ευχαρίστησε όσους βρέθηκαν εκεί. Η παρουσία της, αδιάλειπτη επί 12 χρόνια, δίνει δύναμη σε όσους συνεχίζουν να διεκδικούν δικαιοσύνη και να φωνάζουν «ποτέ ξανά».

Η πορεία μνήμης και διαμαρτυρίας ξεκίνησε στις 17:30 από το μνημείο του Παύλου Φύσσα και καταλήγει στο ιστορικό Μπλόκο της Κοκκινιάς.

Παρά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής το 2020 ως εγκληματικής οργάνωσης, η πρόσφατη αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις. Η οικογένεια Φύσσα απέφυγε να σχολιάσει, συνεχίζοντας να δίνει το παρών με τη σιωπή και τη στάση της.

Η Μάγδα Φύσσα στο μνημείο του γιου της το 2024/ Φωτ. Αρχείου: Eurokinissi

Η Μάγδα Φύσσα στο μνημείο του γιου της το 2022/ Φωτ. Αρχείου: Eurokinissi

Η Μάγδα Φύσσα στο μνημείο του γιου της το 2021/ Φωτ. Αρχείου: Eurokinissi

Η Μάγδα Φύσσα στο μνημείο του γιου της το 2020/ Φωτ. Αρχείου: Eurokinissi

Η Μάγδα Φύσσα στο μνημείο του γιου της το 2018/ Φωτ. Αρχείου: Eurokinissi

Η Μάγδα Φύσσα στο μνημείο του γιου της το 2016/ Φωτ. Αρχείου: Eurokinissi