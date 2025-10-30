Η ληστεία στο Λούβρο κινητοποιεί την ΕΛΑΣ: 300 αστυνομικοί στα μουσεία από τον Μάρτιο

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού, μετά τη θεαματική ληστεία στο μουσείο του Λούβρου, με λεία κοσμήματα αξίας άνω των 80 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, εξετάζεται σχέδιο ενίσχυσης της φύλαξης μουσείων και αρχαιολογικών χώρων σε όλη τη χώρα, με τη συμμετοχή 300 ειδικών φρουρών που θα ενταχθούν στην Ελληνική Αστυνομία μέχρι τον Μάρτιο του 2025.

Οι αστυνομικοί θα τοποθετηθούν με βάση τις εκθέσεις ασφαλείας του υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίες καταγράφουν τα κενά και τα τρωτά σημεία στις εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονται ανεκτίμητοι αρχαιολογικοί θησαυροί. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται το προσεχές διάστημα.

Προηγούμενα περιστατικά σε ελληνικά μουσεία

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο όπου η προστασία των πολιτιστικών θησαυρών απασχολεί εκ νέου την ελληνική κοινή γνώμη.

Το 2012, η διάρρηξη στην Εθνική Πινακοθήκη αποκάλυψε σοβαρές ελλείψεις στην ασφάλεια των μουσείων: ένας δράστης αφαίρεσε τρία έργα μεγάλης αξίας, μεταξύ των οποίων και έναν πίνακα του Πάμπλο Πικάσο. Ο καθ’ ομολογίαν δράστης συνελήφθη το 2021 και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 14 μηνών.

Την ίδια χρονιά, ληστεία είχε σημειωθεί και στο Μουσείο Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία, ενώ το 2018 ο νυχτοφύλακας του Μουσείου Προϊστορικής Θήρας στη Σαντορίνη συνελήφθη για συστηματική υπεξαίρεση αρχαιοτήτων.

Ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας

Όπως επισημαίνουν κύκλοι του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο νέος σχεδιασμός αποσκοπεί στη μόνιμη αστυνομική παρουσία σε επιλεγμένα μουσεία και στη δημιουργία ειδικής ομάδας ταχείας επέμβασης για περιπτώσεις πολιτιστικών εγκλημάτων.

Η απόφαση, που έχει τη στήριξη του υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, θεωρείται προληπτική αλλά και «διδακτική» μετά το παράδειγμα του Λούβρου, όπου οι δράστες έδρασαν με κινηματογραφική ακρίβεια σε έναν από τους πιο φυλασσόμενους χώρους του κόσμου.