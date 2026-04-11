Η LifO εύχεται Καλό Πάσχα σε όλους!

Σε έναν κόσμο γενικευμένης απειλής που μοιάζει να διολισθαίνει ολοένα περισσότερο σε μια υπαρξιακή παράνοια, η φετινή Ανάσταση, με τη χαρά και τις ελπίδες του συμβολισμού της, μας υπενθυμίζει ότι η ζωή θα έπρεπε να είναι κάτι διαφορετικό ― πιο δίκαιο και πιο καλό για τους ανθρώπους.

Ευχόμαστε στους αναγνώστες της LiFO η φετινή γιορτή να αποτελέσει ένα ανάχωμα στην απογοήτευση, πέρα από τον θόρυβο των αλγορίθμων και τον παραλογισμό της βίας, επιστρέφοντας στις αρχέγονες αξίες της συμπόνιας και της κριτικής σκέψης.

Ας βρούμε το κουράγιο να παραμείνουμε ευάλωτοι και διαφορετικοί και αγύριστα κεφάλια- αλλά και αμετακίνητοι στην αναζήτηση του ωραίου και του δίκαιου.

Καλό Πάσχα, με τη νηφαλιότητα που απαιτεί η εποχή και το πείσμα που χρειάζεται η ανατροπή της.

ΤHE LIFO TEAM