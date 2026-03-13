Η Κούβα υποστηρίζει ότι ξεκίνησε συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Η Κούβα έχει ξεκινήσει συνομιλίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

Ο πετρελαϊκός αποκλεισμός που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σπρώχνει την χώρα βαθύτερα στην οικονομική κρίση.

«Οι συνομιλίες αυτές έχουν σκοπό να εξευρεθούν λύσεις μέσω διαλόγου στις διμερείς διαφορές που έχουμε μεταξύ των δύο χωρών», ανέφερε ο Ντίας-Κανέλ σε βίντεο που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Ο Ντίας-Κανέλ εξέφρασε την ελπίδα οι διαπραγματεύσεις να μετακινήσουν τους δύο αντιπάλους «μακριά από την αντιπαράθεση».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε, επίσης, ότι οι ΗΠΑ συνομιλούν με την Κούβα, και πως οι ηγέτες της θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία και αυτό θα μπορούσε εύκολα να γίνει.

Την πληροφορία έκανε γνωστή σήμερα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, επαναλαμβάνοντας τις προηγούμενες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου αφού η Αβάνα επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Δυσχεραίνουν οι συνθήκες στην Κούβα

Η Κούβα βυθίζεται όλο και περισσότερο στην απόγνωση. Οι πολίτες της χώρας, εξαντλημένοι ήδη από χρόνια οικονομικής κρίσης και ελλείψεων, ζουν τώρα τις περισσότερες ημέρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Οι αυξανόμενες τιμές, η διανομή καυσίμων με το δελτίο και οι ελλείψεις φαρμάκων έχουν ωθήσει πολλούς σε σημείο καμπής.

Αφότου οι ΗΠΑ απήγαγαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και απομάκρυναν από την εξουσία τον πιο σημαντικό ξένο ευεργέτη της Κούβας τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει αποκόψει τις μεταφορές βενεζουελάνικου πετρελαίου στην Κούβα και έχει απειλήσει να επιβάλει δασμούς σε όποια χώρα πουλάει πετρέλαιο στην Κούβα.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο Τραμπ έχει κάνει σειρά δηλώσεων, λέγοντας πως η Κούβα βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης ή ότι ανυπομονεί να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ. Τη Δευτέρα, είπε πως η Κούβα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο «φιλικής εξαγοράς», στη συνέχεια προσέθεσε «μπορεί να μην είναι φιλική εξαγορά».

Κουβανοί στους δρόμους της Αβάνας καλωσόρισαν τα νέα ως μια πιθανή λύση για τις γενικές διακοπές ρεύματος, που προκάλεσαν αυτήν την εβδομάδα διαδηλώσεις.

«Είμαστε ήδη ως εδώ, δεν αντέχουμε άλλο αυτή την κατάσταση, και νομίζω ότι αυτές οι συνομιλίες ανάμεσα στην Κούβα και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να οδηγήσουν σε μια καλύτερη κατάσταση», δήλωσε η Γιαΐμι Γκονσάλες, μια 44χρονη νοικοκυρά.

Η Κούβα είπε ότι ενδιαφέρεται να διεξαγάγει τις συνομιλίες «στη βάση της ισότητας και του σεβασμού για τα πολιτικά συστήματα των δύο χωρών και για την κυριαρχία και αυτοδιάθεση των κυβερνήσεών μας», είπε ο Ντίας-Κανέλ.

Όμως ο Κουβανός πρόεδρος κατέστησε σαφές στις δηλώσεις του σήμερα πως ο πετρελαϊκός αποκλεισμός προκαλεί σοβαρά δεινά.

Με πληροφορίες από Reuters και AFP