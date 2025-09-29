Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η ορκωμοσία της ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με την Γκίλφοϊλ να αναλαβάνει επίσημα καθήκοντα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τη θέση της Αμερικανίδας Πρέσβεως στην Ελλάδα.

Παρόντες στην τελετή ήταν, μεταξύ άλλων, ο Μάικλ Ρήγας, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους, ο Μάικλ Κράτσιος, επικεφαλής τεχνολογίας του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος της οργάνωσης «Greeks for Trump» Χρήστος Μαραφάτσος, καθώς και ο γιος της νέας πρέσβεως.

Κατά την ορκωμοσία τονίστηκε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα που είναι μια συμμαχική χώρα στο ΝΑΤΟ.

Ποια είναι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Πρώην παρουσιάστρια του δικτύου Fox News και πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχει υπηρετήσει στο παρελθόν, βοηθός Γενικού Εισαγγελέα Καλιφόρνιας και σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ήταν παντρεμένη και με τον Δημοκρατικό κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ.

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον διορισμό της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Truth Social, έγραψε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνω τον διορισμό της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη θέση της πρέσβειας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Για πολλά χρόνια, η Κίμπερλι είναι στενή φίλη και σύμμαχος μου. Η τεράστια εμπειρία της και ο ηγετικός ρόλος της στα θέματα δικαιοσύνης, στα μέσα ενημέρωσης και στην πολιτική μαζί με την οξυδέρκεια της την καθιστούν εξαιρετικά ικανή να εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ και να προστατεύσει τα συμφέροντά μας στο εξωτερικό. Είναι το ιδανικό πρόσωπο για την ενίσχυση των ισχυρών διμερών σχέσεων με την Ελλάδα, και για την προώθηση των συμφερόντων μας σε θέματα που εκτείνονται από την αμυντική συνεργασία έως την εμπορική και οικονομική καινοτομία».

Η αντίδραση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του διορισμού της, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ευχαρίστησε τον εκλεγμένο πρόεδρο για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπο της, εκφράζοντας την ετοιμότητα της να προωθήσει την ατζέντα της νέας κυβέρνησης και να στηρίξει τις συμμαχικές σχέσεις των ΗΠΑ με την Ελλάδα.

Όπως ανάφερε σε ανάρτηση της στη πλατφόρμα Χ, «είναι τιμή μου και αποδέχομαι την υποψηφιότητα μου, από τον Πρόεδρο Τραμπ για να υπηρετήσω ως η επόμενος Πρέσβης στην Ελλάδα και ανυπομονώ να κερδίσω την υποστήριξη της Γερουσίας των ΗΠΑ. Η ιστορική νίκη του Προέδρου Τραμπ φέρνει ελπίδα και αισιοδοξία στον αμερικανικό λαό και στους συμμάχους που αγαπούν την ελευθερία σε όλο τον κόσμο. Ήταν οι δημοκρατικές αξίες που γεννήθηκαν στην Ελλάδα που βοήθησαν στη διαμόρφωση της ίδρυσης της Αμερικής. Και τώρα, έχουμε την ευκαιρία να τιμήσουμε αυτή την ιστορία φέρνοντας καλύτερες μέρες εδώ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ως πρέσβης, ανυπομονώ να υλοποιήσω την ατζέντα του Προέδρου Τραμπ, να στηρίξω τους Έλληνες συμμάχους μας και να εγκαινιάσω μια νέα εποχή ειρήνης και ευημερίας».