Η Κατερίνα Μαραγκού αποχαιρετά τη Σοφία Σεϊρλή: «Πάντα με άκουγες.. Σήμερα γιατί δεν το έκανες;»

Με συγκινητικά λόγια αποχαιρετά η ηθοποιός Κατερίνα Μαραγκού την αγαπημένη της φίλη και συνάδελφο, Σοφία Σεϊρλή, η οποία πνίγηκε κολυμπώντας στην παραλία Καμάρι, στους Φούρνους Ικαρίας.

Η Σοφία Σεϊρλή παραθέριζε με την Ρέννη Πιττακή στους Φούρνους. Η Κατερίνα Μαραγκού περιγράφει πώς ενημερώθηκε για τον θάνατο της στενής της φίλης και αναφέρει πως η ίδια την είχε συμβουλεύσει να επιλέξουν άλλη παραλία στους Φούρνους, λόγω καιρού: «Χτύπησε το τηλέφωνο στις 7. Ήταν η Τζένη από τους Φούρνους, από το ταβερνάκι που τρώγατε με τη Ρένη Πιττακή. Μου είπε κλαίγοντας: “Η φίλη σας, η Σοφία Σεϊρλή, πνίγηκε στο Καμάρι. Έχει αναστατωθεί το νησί”. Δεν κατάλαβα… τα έχασα… λύγισαν τα πόδια μου. Πώς γίνεται; Το μεσημέρι στις 12 μιλήσαμε και σου είπα να μην πάτε στο Καμάρι, αλλά στο Πετροκοπιό ή στη Βιτσιλιά που είχατε πάει χθες. Μου είπες: “Μα, να δούμε και κάτι άλλο”. Κι εγώ σου απάντησα: “Όχι σήμερα, έχει αέρα, θα έχει κύμα. Είναι ανοιχτά εκεί και επικίνδυνα. Πηγαίνετε σε άλλη παραλία…”. Δεν με άκουσες», γράφει χαρακτηριστικά.

Φωτογραφία: NDP Photos

«Μου έλεγες: “Του χρόνου θέλω να έρθουμε μαζί στους Φούρνους, να τους εξερευνήσουμε. Δεν μπορώ να κάθομαι σε ένα μέρος”. Γιατί δεν με άκουσες; Δεν έχω λόγια… τα έχω χαμένα. Θα θυμάμαι πάντα τις εξορμήσεις μας, τους τσακωμούς μας, τα γέλια μας», συνεχίζει η ηθοποιός.

«Σε αποχαιρετώ με απέραντη θλίψη… με μια φωτογραφία που σου έβγαλα σε μια εξερεύνησή μας, στο Οίτυλο στη Μάνη, τον Ιούνιο του 2023, που σου άρεσε πολύ. Αντίο, Σοφούλα! Μέσα μου θα μείνει ένα μεγάλο παράπονο… πάντα με άκουγες. Σήμερα, γιατί δεν το έκανες;».

Ρένη Πιττακή, Σοφία Σεϊρλή / Φωτογραφία: NDP Photos

Η ανάρτηση της Κατερίνας Μαραγκού για τη Σοφία Σεϊρλή

«Χτύπησε το τηλ. στις 7 ήταν η Τζένη από τους Φούρνους από το ταβερνάκι που τρώγατε με την Ρένη Πιττακή, μου είπε κλαίγοντας, η φίλη σας η Σοφία Σεϊρλή πνίγηκε στο Καμάρι, έχει αναστατωθεί το νησί, δεν κατάλαβα, τα έχασα λύθηκαν τα πόδια μου, πώς αφού το μεσημέρι στις 12 μιλήσαμε και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι, να πάτε στο Πετροκοπιό, η στην Βιτσιλιά που πήγατε χθες, και μου είπες μα να δούμε και κάτι άλλο, σου είπα όχι σήμερα, έχει αέρα θα έχει κύμα είναι ανοιχτά εκεί και είναι επικίνδυνα πηγαίνετε σε άλλη παραλία. Δεν με άκουσες.

Μου έλεγες του χρόνου θέλω να έρθουμε μαζί στους Φούρνους, να τους εξερευνήσουμε, δεν μπορώ να κάθομαι σε ένα μέρος, γιατί δεν με άκουσες; Δεν έχω λόγια τα έχω χαμένα. Θα θυμάμαι πάντα τις εξορμήσεις μας τους τσακωμούς μας τα γέλια μας.

Σε αποχαιρετώ με απέραντη θλίψη, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, με μια φωτό που σου έβγαλα από μια εξερεύνηση μας, όπως έλεγες στο Οίτυλο στη Μάνη, τον Ιούνιο του 2023 που σου άρεσε πολύ.

Αντίο Σοφούλα! Μέσα μου θα μείνει ένα μεγάλο παράπονο, πάντα με άκουγες.. Σήμερα γιατί δεν το έκανες;».

Ποια ήταν η Σοφία Σεϊρλή

Ηθοποιός με θαυμαστή ευαισθησία και μεγάλη γκάμα η Σοφία Σεϊρλή κατάφερε να μεταμορφώνεται και να μεταδίδει τις αποχρώσεις κάθε ρόλου με δυναμισμό και φινέτσα.

Γλυκός, ήσυχος καλλιεργημένος άνθρωπος που αγαπούσε πολύ το θέατρο και την οικογένεια που έκανε εκεί, όσο αγαπούσε τα σπουδαία κείμενα, τα ποιήματα και τις λέξεις που σε μια καριέρα που διήρκεσε μισό αιώνα.

Φωτογραφία: NDP Photos

Ηθοποιός και δασκάλα, έπαιξε στο θέατρο τον κινηματογράφος και την τηλεόραση και συνεργάστηκε με το Ελεύθερο Θέατρο και την Ελεύθερη Σκηνή, το Θεσσαλικό Θέατρο, τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, με την Εταιρεία Θεάτρου Διπλούς Έρως και τον Θεατρικό Οργανισμό Εποχή, με το Θέατρο Αμόρε, το Θέατρο Τέχνης, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας και το Εθνικό Θέατρο, με το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, το Θέατρο της Οδού Κεφαλληνίας, το Από Μηχανής Θέατρο.

Έχει παίξει σε παραστάσεις κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου, με σκηνοθέτες όπως οι Π. Βούλγαρης, Β. Παπαβασιλείου, Ν. Χαραλάμπους, Μ. Μαρμαρινός, Ν. Μαστοράκης, Ν. Κοντούρη, Δ. Παπαδόπουλος, Γ. Ρήγας, Ν. Χατζόπουλος, Ε. Θεοδώρου, Γ. Κακλέας, Α. Μπρούσκου, Μ. Κάλμπαρη. Έχει ερμηνεύσει σε μονολόγους τις «Δύσκολες Νύχτες» της Μέλπως Αξιώτη, την «Ομορφάσχημη» του Νίκου Καχτίτση, και την «Τζάκυ Ο» της Ελφρίντε Γέλινεκ (σκην. Α. Μπρούσκου). Εμφανίστηκε στους «Αγγέλους στην Αμερική» του Τ. Κούσνερ (Ελληνικό Φεστιβάλ) και στην «Ανώνυμη Αγία» του Γ. Ρίτσου (Θέατρο Τέχνης). Στον κινηματογράφο έπαιξε στις ταινίες :Το Κελί Μηδέν (1975), Οι Κυνηγοί (1977), Ρεπό (1982), Ξαφνικός Ερωτας (1984), Τα Χρόνια της Μεγάλης Ζέστης (1991), Λόγοι και Αμαρτήματα (2004), Χάρισμα (2010), Αδικος Κόσμος (2011), Με Χωρίς Γυναίκες (2014), Μια Ιστορία της Πόλης (2016) [Κα Μπαλή], ενώ έκανε την τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση στις «Άγριες Μέλισσες».

Φωτογραφία: NDP Photos

Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και με την οικογένειά της ήρθε στην Αθήνα όταν ήταν τεσσάρων ετών. Της άρεσε να απαγγέλει ποιήματα και όταν ήταν δώδεκα ετών είδε την Λαμπέτη και τον Χορν και αποφάσισε ότι θέλει να γίνει ηθοποιός. Η οικογένειά της επέμενε και πήγε για σπουδές στο Λονδίνο και όταν επέστρεψε και ενώ άρχισε να εργάζεται πήρε την αμετάκλητη απόφαση να δώσει εξετάσεις για να φοιτήσει σε δραματική σχολή. Πέρασε στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου από την οποία αποφοίτησε και συνεργάστηκε με όλους σχεδόν τους Έλληνες σκηνοθέτες.

Φωτογραφία: NDP Photos

Ηθοποιός που την ενδιέφερε η διαρκής μελέτη και αγάπησε τη διαδικασία να εμβαθύνει διαρκώς στην τέχνης της, επέλεγε τις δουλειές της που προσέγγιζε με μεγάλη πίστη και προσήλωση. Από τις «Δύσκολες Νύχτες» της Μέλπως Αξιώτη που αγάπησε πολύ και ερμήνευσε υπέροχα μέχρι έναν από τους τελευταίους ρόλους της στη «Βασίλισσα της Ομορφιάς» του Μάρτιν ΜακΝτόνα, δεν έπαψε να υπηρετεί το θέατρο με συνέπεια και αφοσίωση.



