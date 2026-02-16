Η κακοκαιρία σάρωσε τη χώρα: Βγήκε στην στεριά η θάλασσα, «κόπηκαν» δρόμοι

Η κακοκαιρία των τελευταίων ωρών σάρωσε όλη τη χώρα, με τα περισσότερα- αλλά όχι μόνο εκεί- προβλήματα να εντοπίζονται στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.

Κατεστραμμένες υποδομές και αμέτρητα προβλήματα μετρά από την κακοκαιρία η δυτική Ελλάδα, με την Πρέβεζα και την Ηλεία, σε κατάσταση συναγερμού λόγω κατολισθήσεων.

Στην Κέρκυρα, πλημμύρισε το παραλιακό μέτωπο, ενώ στη Λέσβο έκλεισαν δρόμοι για λόγους ασφαλείας και στην Κατερίνη, πλημμύρισαν καταστήματα.

Επίσης, ως τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα έφτασε η θάλασσα, που βγήκε στην στεριά στην Καλαμαριά.

Στην Αλεξανδρούπολη τα απανωτά μπουρίνια και οι θυελλώδεις άνεμοι που έπληξαν την περιοχή είχαν σαν αποτέλεσμα τη διακοπή κυκλοφορίας του παραλιακού δρόμου Μάκρης Μεσημβρίας, μέχρι αύριο Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου.

Διακοπές ρεύματος λόγω πτώσης δέντρων αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Σαμοθράκης.

H κυκλοφορία στον παραλιακό δρόμο Μακρυλιές-Λάκκωμα έχει διακοπεί λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Επίσης σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, διεκόπη η ηλεκτροδότηση μετά την Παλιάπολη καθώς πτώση δέντρων έριξε κολώνα στην περιοχή Αλεβάντσα.

Κακοκαιρία: Πού υπάρχουν προβλήματα στην Ήπειρο

Το χωριό Μυρσίνη έχει αποκοπεί από σχεδόν όλες τις προσβάσεις, ενώ η πλαγιά υποχώρησε και καταπλάκωσε εξοχική κατοικία που άνοιξε στα δύο.

Στην Πάργα, αυτοκίνητα καταπλακώθηκαν από βράχους, ενώ πλήγματα δέχεται η Αγιά και η Ανθούσα.

Στον Μύτικα τα προβλήματα παραμένουν και πέρα από τον δρόμο που έχει διαλυθεί στην κυριολεξία καθώς ζημιές από τις πλημμύρες έχουν καταγραφεί σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Στην επαρχιακή οδό Πραμάντων – Ιωαννίνων, κοντά στα Τζουμέρκα, ο δρόμος έχει «κοπεί στα δύο». Μάλιστα, οδηγός αυτοκινήτου βγήκε ζωντανός την ώρα που διερχόταν την στιγμή της καθίζησης.

Η κυκλοφορία προς Πράμαντα, διεξάγεται προσωρινά μέσω Άγναντα, με έκκληση προς τους οδηγούς να είναι αυξημένη προσοχή.

Ειδική ομάδα εναεριτών-αλπινιστών προσέδεσαν με συρματόσχοινα βράχο που αποκολλήθηκε από το βουνό, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Σύσταση προς τους κατοίκους απευθύνουν οι Αρχές για ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ακολουθεί και νέο κύμα κακοκαιρίας.

Σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσει η ελεγχόμενη ανατίναξή του, προκειμένου να αποτραπεί οριστικά ο κίνδυνος για την κατοικημένη ζώνη.

Κακοκαιρία: Η κατάσταση στα νησιά

Επιπλέον, η Λιμενική Αστυνομία έκλεισε από τις 14:30, χθες, τον δρόμο της Προκυμαίας στο λιμάνι της Χίου, σε σημείο που υποχώρησε το οδόστρωμα από την ορμή των κυμάτων.

Στη Λήμνο υποχώρησε το οδόστρωμα στην παραλιακή οδό Αγίου Ιωάννη Κάσπακα. Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Λήμνου παρακαλεί οδηγούς και πεζούς να μην προσεγγίζουν την περιοχή αλλά και ευρύτερα τα παραλιακά μέτωπα και να ακολουθούν τις οδηγίες Πολιτικής Προστασίας.

Επίσης πλημμύρησε το Διαπόρι, ο ισθμός που ενώνει τη χερσόνησο του Φακού με το υπόλοιπο νησί.

Στην Κέρκυρα κόπηκε στη μέση ο παραλιακός δρόμος στον Αρίλλα που συνδέει επιχειρήσεις με τουριστικά καταλύματα. Τις τελευταίες μέρες οι καταστροφές πολλαπλασιάζονται στο βόρειο τμήμα του νησιού, με το κόστος αποκαταστάσεων και επισκευών να ξεπερνούν τις δυνατότητες του Δήμου.

Στη Ρόδο, οι ισχυροί άνεμοι που «σφυροκοπούν» το νησί προκάλεσαν μικρής έκτασης προβλήματα, κυρίως πτώσεις δέντρων και κλαδιών, χωρίς να σημειώνεται κίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών. Στη Σορωνή σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Κοινότητας, απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων και πεζών στο παραλιακό μέτωπο μέχρι να εξασθενήσουν οι άνεμοι.

Μήνυμα του 112 εστάλη και στους κατοίκους της Σερίφου καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ