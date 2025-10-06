Ελλάδα

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ στην Αθήνα: «Ας είμαστε σαφείς, μια γενοκτονία διεξάγεται μπροστά στα μάτια μας»

Οι πρώτες δηλώσεις της ακτιβίστριας για το κλίμα που συμμετείχε στον στολίσκο για τη Γάζα, μετά τη σύλληψη και την αποφυλάκισή της

LifO Newsroom
Η Γκρέτα Τούνμπεργκ στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μετά την απέλασή της από το Ισραήλ, όπου κρατούνταν ακτιβιστές του στολίσκου Sumud για τη Γάζα / Φωτ.: NDPPHOTO

Έλληνες και ακτιβιστές άλλων χωρών που συμμετείχαν στον στολίσκο Sumud, μεταξύ των οποίων και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, έφτασαν στην Αθήνα.

Ο επαναπατρισμός ακτιβιστών του στολίσκου με πλοία που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα, γίνεται και μέσω Ελλάδας και η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα, προχώρησε σε δηλώσεις της από το «Ελ. Βενιζέλος» το απόγευμα της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου.

«Ας είμαστε σαφείς. Συμβαίνει μια γενοκτονία που διεξάγεται μπροστά στα μάτια μας, στα κινητά μας. Δεν θα καταλάβω ποτέ πώς οι άνθρωποι μπορούν να είναι τόσο κακοί. Ότι κάποιος θα λιμοκτονούσε σκόπιμα εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν παγιδευμένοι υπό παράνομη πολιορκία ως συνέχεια δεκαετιών καταπίεσης και απαρτχάιντ», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Τούνμπεργκ στους δημοσιογράφους και το συγκεντρωμένο πλήθος, που υποδέχθηκε τους ακτιβιστές με σημαίες και συνθήματα υπέρ την Παλαιστίνης, αλλά και της προσπάθειάς τους να φθάσουν προς τον θύλακα.


 

