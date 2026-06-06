«Η φύση ανήκει στον λαό»: Συγκέντρωση στο Σύνταγμα με «φλαμίνγκο» κατά του θερέτρου του Κούσνερ στην Αλβανία

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της τουριστικής επένδυσης του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σε προστατευόμενη περιοχή της Αλβανίας, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (6/6) στο Σύνταγμα.

«Ούτε γη ούτε νερό. Η φύση ανήκει στον λαό» έγραψαν, μεταξύ άλλων, στα πανό που κρατούσαν οι συμμετέχοντες στη διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας.

Τις τελευταίες ημέρες, πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, σχεδόν καθημερινά, στην Αλβανία, με τους συμμετέχοντες να διαδηλώνουν κατά του πρωθυπουργού της γειτονικής χώρας Έντι Ράμα, αλλά και του Κούσνερ, γράφοντας στα πανό και φωνάζοντας πως «η Αλβανία δεν είναι προς πώληση».

Εικόνες από τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα κατά του θερέτρου του Κούσνερ στην Αλβανία:

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, υποστήριξε ότι οι αντιδράσεις απέναντι στο πολυτελές τουριστικό και οικιστικό πρότζεκτ στη νότια ακτή της χώρας, το οποίο συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενισχύονται από μποτς, αντισημιτικές αφηγήσεις και εξωτερικές παρεμβάσεις που επιχειρούν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα.

Μιλώντας στο Euronews από το Μαυροβούνιο, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών με τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ο Έντι Ράμα δήλωσε ότι η Αλβανία βρίσκεται στο στόχαστρο μιας συντονισμένης εκστρατείας από εξωτερικούς παράγοντες, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει ποιους εννοεί.

Οι δηλώσεις του Έντι Ράμα έρχονται ενώ περιβαλλοντικές οργανώσεις και ακτιβιστές συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις κατά σχεδίων που συνδέονται με την εταιρεία Affinity Partners του Τζάρεντ Κούσνερ, η οποία σχεδιάζει την ανάπτυξη πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος σε προστατευόμενη περιοχή της αλβανικής Ριβιέρας.

Ο Έντι Ράμα υποστήριξε επίσης ότι κυκλοφορούν αντισημιτικές θεωρίες συνωμοσίας από «εχθρούς του Ισραήλ και της Αλβανίας», οι οποίες συνδέουν ψευδώς το έργο με μια υποτιθέμενη μυστική συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησής του και του Ισραήλ για τη μετεγκατάσταση Παλαιστινίων στη χώρα.

«Υπάρχει μια αφήγηση ότι πρόκειται για μια κρυφή συμφωνία ανάμεσα σε εμένα και τον Μπίμπι Νετανιάχου μέσω του Τζάρεντ Κούσνερ, με στόχο τη μεταφορά Παλαιστινίων στην περιοχή. Αυτό είναι μία πλήρης φαντασίωσή τους», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Αλβανία έχει μακρά ιστορία προστασίας των Εβραίων και ότι οι Αλβανοί μουσουλμάνοι χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο ανεκτικότητας.