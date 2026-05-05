Η Φλώρινα επανασυνδέεται με το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας μετά από τρία χρόνια

Δοκιμαστικό δρομολόγιο από την Έδεσσα προς τη Φλώρινα, ενόψει της επαναλειτουργίας της γραμμής που συνδέει τη δεύτερη πόλη με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη.

Η Φλώρινα αναμένεται να επανασυνδεθεί με το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας μετά από τρία χρόνια, ενώ το δοκιμαστικό δρομολόγιο έγινε παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, αλλά και στελεχών του ΟΣΕ και της Hellenic Train.

Πρόκειται για μια εξέλιξη ιδιαίτερης σημασίας, καθώς ο άξονας Πλατύ – Έδεσσα – Φλώρινα που τίθεται και πάλι σε πλήρη λειτουργία, ενισχύει έναν κρίσιμο σιδηροδρομικό διάδρομο για τη Δυτική Μακεδονία.

Φλώρινα: Δύο ζεύγη δρομολογίων

Με την επαναλειτουργία της γραμμής στη Φλώρινα, θα εκτελούνται καθημερινά δύο ζεύγη δρομολογίων, ένα πρωινό και ένα απογευματινό.

Η εξέλιξη αυτή επεκτείνει την εξυπηρέτηση προς τη Φλώρινα, το Αμύνταιο και ενδιάμεσους οικισμούς, όπως ο Άγρας, η Άρνισα, η Βεγορίτιδα, η Βεύη, το Μεσονήσι και το Ξινό Νερό, ενισχύοντας ουσιαστικά την προσβασιμότητα της περιοχής.

Η σιδηροδρομική γραμμή είναι μονή, με συνολικό μήκος περίπου 219 χιλιομέτρων, ενώ στα ανακαινισμένα τμήματα η μέγιστη ταχύτητα φτάνει έως 100 χλμ./ώρα.

Σε δήλωσή του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανέφερε: «Είναι μια πολύ αισιόδοξη μέρα για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ανοίγουμε ξανά τη γραμμή προς τη Φλώρινα, μετά από τρία χρόνια ακινησίας. Πρόκειται για μια πανέμορφη διαδρομή, που αξίζει να την επισκεφτεί ο κόσμος και οι τουρίστες.

Στα τέλη Μαΐου ξεκινούν, σε πρώτη φάση, δύο ζεύγη αμαξοστοιχιών και, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο, θα προστεθεί και ένα τρίτο.

Θέλω να τονίσω ότι όλο αυτό το διάστημα είχαμε πολύ καλή συνεργασία με την Περιφέρεια και τους Δήμους, προκειμένου να λυθούν ζητήματα κατά μήκος της γραμμής, ώστε να μπορέσει να επαναλειτουργήσει, να συντηρείται σωστά και να συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία της.

Μέσα στον επόμενο μήνα θα εγκατασταθεί και το σύστημα ακριβούς γεωεντοπισμού, το οποίο θα επιτρέπει στα τρένα που εκτελούν τα δρομολόγια να παρέχουν πληροφόρηση στους πολίτες για την ακριβή ώρα άφιξης, καθώς και για πιθανές καθυστερήσεις, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα και στο Κέντρο Ελέγχου του ΟΣΕ να λαμβάνει αυτόματες ειδοποιήσεις για οποιαδήποτε παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Κίνησης.

Με πολλή προετοιμασία, αλλά και με πολύ μεγάλη χαρά, είμαστε σήμερα εδώ. Ήρθαμε και εμείς με το τρένο και μέχρι το τέλος Μαΐου οι πολίτες της Φλώρινας θα μπορούν να μετακινούνται ξανά με αυτό που ζητούσαν εδώ και τόσο καιρό».