Η επόμενη μέρα της κακοκαιρίας σε Άνω Γλυφάδα και Βάρη: Ξεκινούν οι αυτοψίες για αποζημιώσεις

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από τη χώρα τις περασμένες δύο ημέρες.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί οι δήμοι της Γλυφάδας και της Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, όπου συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία, ώστε σήμερα να ξεκινήσουν οι αυτοψίες για αποζημιώσεις.

Η κατάσταση σε Άνω Γλυφάδα και Βάρη μετά την κακοκαιρία

Στην Άνω Γλυφάδα, συνεργεία του δήμου και της περιφέρειας βρίσκονται στην περιοχή προσπαθώντας να απομακρύνουν ό,τι φερτό υλικό έχει κατέβει από το βουνό. Η οδός Ανθέων θυμίζει εργοτάξιο, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες προκειμένου σε πρώτη φάση να μαζευτεί όλος αυτός ο όγκος με τις πέτρες και τα φερτά υλικά, τα κλαδιά, τα χόρτα και οτιδήποτε άλλο κατέβηκε από το βουνό με την ισχυρή νεροποντή, για να καθαρίσουν οι δρόμοι και να ξεκινήσουν σιγά σιγά οι εργασίες αποκατάστασης.

Οι κάτοικοι της Γλυφάδας, δεύτερη ημέρα μετά τη φονική κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή, με θύμα την 56χρονη, μετρούν τις πληγές τους. Χθες, ο Δήμος Γλυφάδας έκανε αίτημα προς το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να υπάρξει χρηματοδότηση, για να μπορέσουν να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές, αλλά και στις περιουσίες των κατοίκων, οι οποίοι είδαν τα οχήματα τους να βυθίζονται μέσα στις λάσπες και στα χώματα και τις πέτρες.

Από χθες εργάζονται τα συνεργεία προκειμένου σε πρώτη φάση να καθαρίσουν τους δρόμους για να μπορέσει να γίνει η πλήρης καταγραφή των ζημιών, ενώ από σήμερα θα ξεκινήσει ο καθαρισμός των δρόμων.

Ταυτόχρονα, στην Άνω Γλυφάδα από χθες κυριαρχεί βαρύ πένθος για την 56χρονη εκπαιδευτικό, η οποία έχασε τη ζωή της στην οδό Κυρίλλου και Μεθοδίου.

Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω του το πέρασμα της κακοκαιρίας και στον δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης που κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως τις 21 Απριλίου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην περιοχή πριν από δύο ημέρες.

Οι κάτοικοι, με ένα φτυάρι και ένα λάστιχο στο χέρι, προσπαθούν να απομακρύνουν τα φερτά υλικά που κατέβασαν τα ορμητικά νερά από το βουνό, τα οποία και εισχώρησαν στις αυλές τους, καταστρέφοντάς τες είτε μερικώς είτε ολοσχερώς, τόσο αυτές όσο και μέρος της περιουσίας τους. Τα σπίτια πλημμύρισαν και οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να πετάξουν τα έπιπλα και τις ηλεκτρικές συσκευές, με αποτέλεσμα να σχηματίζουν έναν λόφο από μπάζα.

Την ίδια ώρα, οχήματα καταστράφηκαν, δρόμοι υπέστησαν καθίζηση, άνθρωποι εγκλωβίστηκαν και φυσικά οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, όπως στις περισσότερες περιοχές του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Μέσα σε όλα αυτά είχαμε και νέα βροχόπτωση τη νύχτα που προηγήθηκε, η οποία βεβαίως μόνο επιβάρυνε την όλη κατάσταση.

Νέα σύσκεψη σήμερα για την κακοκαιρία

Ξεκίνησε ήδη η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων για τους πολίτες που επλήγησαν από αυτή την κακοκαιρία. Για τον κόσμο που δικαιούται οικονομική ενίσχυση, περισσότερες πληροφορίες διατίθενται μέσω gov.gr.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από αρμόδιο κλιμάκιο, θα επισκεφθεί σήμερα τους πληγέντες Δήμους.

Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, με τη συμμετοχή του ίδιου του δημάρχου αλλά και των δημάρχων Γλυφάδας και Ωρωπού.

Στη σύσκεψη αναμένεται να τεθούν επί τάπητος όλα τα προβλήματα, να δρομολογηθούν λύσεις και να γίνει ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών για την αποκατάσταση των ζημιών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ