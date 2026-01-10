Η ελληνική περιφέρεια που προτείνουν ως προορισμό για το 2026 οι New York Times

Οι συντάκτες των New York Times έφτιαξαν τη λίστα τους με τους προτεινόμενους προορισμούς για το 2026, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων και μία ελληνική περιφέρεια όπου λαμβάνουν χώρα γυρίσματα για ταινία του Χόλιγουντ.

Ο λόγος για τη Μεσσηνία, για την οποία αναφέρουν τα εξής: «Απόλαυσε τον αρχαίο μύθο και το θέαμα του Χόλιγουντ».

Η ομορφιά της Μεσσηνίας -οι γκρεμοί, τα κάστρα και οι σπηλιές της- θα βρεθεί στο παγκόσμιο προσκήνιο όταν κάνει πρεμιέρα το καλοκαίρι η ταινία «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, με σκηνές γυρισμένες στις ακτές της περιοχής. (Το Κάστρο της Μεθώνης, το Σπήλαιο του Νέστορα και η ημικυκλική παραλία της Βοϊδοκοιλιάς συμπεριλαμβανόντουσαν στα γυρίσματα).

Όμως η Μεσσηνία είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα κινηματογραφικό σκηνικό. Στα χωριά της παράγεται ακόμη ελαιόλαδο παγκόσμιας κλάσης, οι ταβέρνες σερβίρουν συνταγές αναλλοίωτες εδώ και αιώνες, ενώ η ακτογραμμή της διατηρεί έναν ήρεμο, ανεπιτήδευτο χαρακτήρα - ειδικά σε σύγκριση με πιο πολυσύχναστα ελληνικά νησιά όπως η Μύκονος και η Πάρος, όπου η ανάπτυξη αλλάζει σταδιακά την πολιτισμική ταυτότητα.

Εδώ, ο ταξιδιώτης μπορεί να περπατήσει σε παραθαλάσσια μονοπάτια με εντυπωσιακή θέα στο πέλαγος, να περιηγηθεί σε χωριά ανέγγιχτα από τον μαζικό τουρισμό ή να κολυμπήσει στα πεντακάθαρα νερά του Ιονίου. Η φετινή χρονιά προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία να συναντηθούν σε έναν τόπο ο αρχαίος μύθος, ο ζωντανός πολιτισμός και το χολιγουντιανό θέαμα.

New York Times: Προορισμοί που περιλαμβάνονται στη λίστα

Στη σχετική λίστα του αμερικάνικου μέσου ενημέρωσης περιλαμβάνονται προορισμοί όπως οι ΗΠΑ, όπου φέτος θα πραγματοποιηθούν εορτασμοί για τα 250 χρόνια ανεξαρτητοποίησης.

«Οι εορτασμοί για τα 250 χρόνια των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πολυάριθμοι και οι ταξιδιώτες σε όλη τη βορειοανατολική περιοχή έχουν πολλές επιλογές προορισμών. Η Φιλαδέλφεια, η γενέτειρα της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, θα φιλοξενήσει μια Red, White & Blue To-Do Pomp & Parade (Παρέλαση) στις 2 Ιουλίου, δύο νέες γκαλερί στο National Constitution Center, μια εκτενή έκθεση στο Μουσείο Τέχνης της Φιλαδέλφειας και έναν αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Ημέρα της Ανεξαρτησίας. Η Μασαχουσέτη, η Βιρτζίνια και η Νέα Υόρκη, μεταξύ των αποικιών που έγιναν τα πρώτα κράτη της Αμερικής, έχουν επίσης γεμάτο πρόγραμμα. Οι επισκέπτες μπορούν να βυθιστούν στο παρελθόν με αναπαραστάσεις μαχών στο Νιου Τζέρσεϊ και τη Νέα Υόρκη, να περπατήσουν σε ένα στρατόπεδο, όπου θα γίνεται προσομοίωση του Πολέμου της Ανεξαρτησίας στο Μάουντ Βέρνον, την έπαυλη του Τζορτζ Ουάσινγκτον στη Βιρτζίνια, και να διασκεδάσουν σαν να είναι το 1776 σε θεματικούς χορούς και συναυλίες.

Στις 4 Ιουλίου, ραντεβού στην Ουάσινγκτον για μια συναυλία στο γκαζόν του Καπιτωλίου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Επίσης, στη σχετική λίστα μπορεί να βρει κανείς τη Βαρσοβία της Πολωνίας, την Μπανγκόκ, την Κόστα Ρίκα, την Ινδία, το Ντάλας, τα βουνά του Νεπάλ, το Λος Άντζελες, το Μέμφις, την Αρμενία, τις Σεϋχέλλες και την Ισλανδία μεταξύ άλλων.

Με πληροφορίες από New York Times