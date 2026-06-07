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Η ελληνική παραλία που κατατάσσεται η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο

Η παραλία που είναι στη 2η θέση της λίστας με τις κορυφαίες του κόσμου και στην 1η για την Ευρώπη για το World’s 50 Beaches 2026

The LiFO team
Ποια είναι η κορυφαία ελληνική παραλία στον κόσμο που κατατάσσεται και δεύτερη καλύτερη στον κόσμο / Φωτ. αρχείου: Unsplash

Το World’s 50 Beaches δημοσίευσε πριν από λίγο καιρό την ετήσια λίστα με τις 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου.

Με βάση ψήφους και αξιολογήσεις ταξιδιωτικών επαγγελματιών, δημοσιογράφων, influencers και ειδικών του τουρισμού, η κατάταξη λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, κριτήρια όπως η φυσική ομορφιά της παραλίας, η ποιότητα των νερών, το φυσικό περιβάλλον, το τοπίο, η ηρεμία και η συνολική εμπειρία του επισκέπτη.

Για το World’s 50 Beaches, η καλύτερη παραλία της Ευρώπης είναι ελληνική και δεν συγκαταλέγεται στους πιο προβεβλημένους προορισμούς της χώρας.

Πρόκειται για τη Παραλία Φτέρη, στη χερσόνησο της Παλικής στην Κεφαλονιά, η οποία περιγράφεται από τον ιστότοπο του World’s 50 Beaches, ως ένας «περιτριγυρισμένη από επιβλητικούς λευκούς βράχους και προσβάσιμη κυρίως με σκάφος ή μέσω μιας πεζοπορίας κατά μήκος ενός απότομου μονοπατιού. Το γεγονός ότι είναι απομονωμένη συμβάλλει στην παρθένα και γαλήνια ατμόσφαιρά της, ξεχωρίζοντάς την από τους πιο τουριστικούς προορισμούς. Μεγαλοπρεπείς λευκοί βράχοι πλαισιώνουν την παραλία, αγκαλιάζοντας μια έκταση με εντυπωσιακά λευκά βότσαλα αναμεμειγμένα με άμμο, που συναντά τα κρυστάλλινα τιρκουάζ νερά του Ιονίου Πελάγους. Η ανέγγιχτη ομορφιά και το γαλήνιο περιβάλλον της παραλίας Φτέρη την καθιστούν ένα καταφύγιο για όσους αναζητούν ηρεμία και μια βαθιά σύνδεση με τη φύση».

Η καλύτερη παραλία του κόσμου σύμφωνα με το World’s 50 Beaches

Στην 1η θέση βρίσκεται η παραλία Entalula στο Παλαουάν στις Φιλιππίνες, που όπως σχολιάζει ο ιστότοπος «είναι ένα από εκείνα τα μέρη που πρέπει να δεις για να πιστέψεις. Ξεχωρίζει για τους πανύψηλους ασβεστολιθικούς βράχους της, που υψώνονται απότομα πίσω από μια αμμουδιά με απαλή λευκή άμμο, δημιουργώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της περιοχής και του κόσμου. Σε σύγκριση με τις γειτονικές παραλίες, δέχεται λιγότερους επισκέπτες, και αυτό γίνεται αμέσως αισθητό κατά την άφιξη. Τα νερά είναι εξαιρετικά καθαρά, με ήρεμες συνθήκες που διευκολύνουν το κολύμπι και την απόλαυση του τοπίου. Με πρόσβαση μόνο με βάρκα, παραμένει πιο ήσυχη και διατηρεί την πιο φυσική της ατμόσφαιρα. Είναι η αντίθεση των επιβλητικών βράχων, των καθαρών νερών και της εκπληκτικής απομόνωσης που δίνει στην Entalula το πλεονέκτημά της ως ένα μέρος που μοιάζει ταυτόχρονα δραματικό και ήρεμο».

World’s 50 Beaches: Η λίστα με τις 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου

Ακολουθεί η λίστα με τις 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026, όπως τις παρουσιάζει το World’s 50 Beaches.

  1. Entalula Beach, Philippines
  2. Fteri Beach, Greece
  3. Wharton Beach, Australia
  4. Nosy Iranja, Madagascar
  5. East Beach, Vomo Island, Fiji
  6. Shoal Bay East, Anguilla
  7. Dhigurah, Maldives
  8. Playa Balandra, Mexico
  9. Koh Rong, Cambodia
  10. Donald Duck Bay, Thailand
  11. Cayo De Agua, Venezuela
  12. Cala Macarella, Spain
  13. One Foot Island, Cook Islands
  14. Princess Diana Beach, Barbuda
  15. Turquoise Bay, Australia
  16. PK 9 Beach, French Polynesia
  17. Grace Bay, Turks and Caicos
  18. Cala Dei Gabbiani, Italy
  19. Saadiyat Beach, UAE
  20. Canto De La Playa, Dominican Republic
  21. Wineglass Bay, Australia
  22. Pink Beach, Indonesia
  23. Paradise Beach, Thailand
  24. Anse Sourse d'Argent, Seychelles
  25. Kalanggaman, Philippines
  26. Seven Mile Beach, Cayman Islands
  27. Freedom Beach, Thailand
  28. Siesta Beach, USA
  29. Kaputas Beach, Türkiye
  30. Cayo Zapatilla, Panama
  31. The Baths, British Virgin Islands
  32. Cabo San Juan Del Guia, Colombia
  33. Baia Do Sancho, Brazil
  34. Porto Katsiki, Greece
  35. Santa Giulia, France
  36. Blue Lagoon, Fiji
  37. Playa Xpu Ha, Mexico
  38. Ofu Beach, American Samoa
  39. Playa Cofete, Spain
  40. Le Morne Beach, Mauritius
  41. Flamenco Beach, Puerto Rico
  42. Grand Anse, Grenada
  43. Praia Da Falesia, Portugal
  44. Pontal Do Atalaia, Brazil
  45. Boulder Beach, South Africa
  46. Porto Timoni, Greece
  47. Paje Beach, Zanzibar
  48. La Pelosa, Italy
  49. Cas Abao, Curaçao
  50. Keem Beach, Ireland

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