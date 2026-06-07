Η ελληνική παραλία που κατατάσσεται η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο

Το World’s 50 Beaches δημοσίευσε πριν από λίγο καιρό την ετήσια λίστα με τις 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου.

Με βάση ψήφους και αξιολογήσεις ταξιδιωτικών επαγγελματιών, δημοσιογράφων, influencers και ειδικών του τουρισμού, η κατάταξη λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, κριτήρια όπως η φυσική ομορφιά της παραλίας, η ποιότητα των νερών, το φυσικό περιβάλλον, το τοπίο, η ηρεμία και η συνολική εμπειρία του επισκέπτη.

Για το World’s 50 Beaches, η καλύτερη παραλία της Ευρώπης είναι ελληνική και δεν συγκαταλέγεται στους πιο προβεβλημένους προορισμούς της χώρας.

Πρόκειται για τη Παραλία Φτέρη, στη χερσόνησο της Παλικής στην Κεφαλονιά, η οποία περιγράφεται από τον ιστότοπο του World’s 50 Beaches, ως ένας «περιτριγυρισμένη από επιβλητικούς λευκούς βράχους και προσβάσιμη κυρίως με σκάφος ή μέσω μιας πεζοπορίας κατά μήκος ενός απότομου μονοπατιού. Το γεγονός ότι είναι απομονωμένη συμβάλλει στην παρθένα και γαλήνια ατμόσφαιρά της, ξεχωρίζοντάς την από τους πιο τουριστικούς προορισμούς. Μεγαλοπρεπείς λευκοί βράχοι πλαισιώνουν την παραλία, αγκαλιάζοντας μια έκταση με εντυπωσιακά λευκά βότσαλα αναμεμειγμένα με άμμο, που συναντά τα κρυστάλλινα τιρκουάζ νερά του Ιονίου Πελάγους. Η ανέγγιχτη ομορφιά και το γαλήνιο περιβάλλον της παραλίας Φτέρη την καθιστούν ένα καταφύγιο για όσους αναζητούν ηρεμία και μια βαθιά σύνδεση με τη φύση».

Η καλύτερη παραλία του κόσμου σύμφωνα με το World’s 50 Beaches

Στην 1η θέση βρίσκεται η παραλία Entalula στο Παλαουάν στις Φιλιππίνες, που όπως σχολιάζει ο ιστότοπος «είναι ένα από εκείνα τα μέρη που πρέπει να δεις για να πιστέψεις. Ξεχωρίζει για τους πανύψηλους ασβεστολιθικούς βράχους της, που υψώνονται απότομα πίσω από μια αμμουδιά με απαλή λευκή άμμο, δημιουργώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της περιοχής και του κόσμου. Σε σύγκριση με τις γειτονικές παραλίες, δέχεται λιγότερους επισκέπτες, και αυτό γίνεται αμέσως αισθητό κατά την άφιξη. Τα νερά είναι εξαιρετικά καθαρά, με ήρεμες συνθήκες που διευκολύνουν το κολύμπι και την απόλαυση του τοπίου. Με πρόσβαση μόνο με βάρκα, παραμένει πιο ήσυχη και διατηρεί την πιο φυσική της ατμόσφαιρα. Είναι η αντίθεση των επιβλητικών βράχων, των καθαρών νερών και της εκπληκτικής απομόνωσης που δίνει στην Entalula το πλεονέκτημά της ως ένα μέρος που μοιάζει ταυτόχρονα δραματικό και ήρεμο».

World’s 50 Beaches: Η λίστα με τις 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου

Ακολουθεί η λίστα με τις 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026, όπως τις παρουσιάζει το World’s 50 Beaches.