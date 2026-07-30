Τρεις ελληνικοί προορισμοί βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα των καλύτερων πόλεων του κόσμου για street food, περισσότερες από κάθε άλλη χώρα, σύμφωνα με νέα διεθνή κατάταξη.

Η Αθήνα κατέλαβε τη δεύτερη θέση παγκοσμίως, πίσω μόνο από το Παρίσι, ενώ η Θεσσαλονίκη βρέθηκε στην τρίτη θέση και η Ρόδος στην έκτη. Η ελληνική παρουσία είναι ακόμη ισχυρότερη στις επιμέρους κατηγορίες, καθώς η Αθήνα αναδείχθηκε η οικονομικότερη πόλη για street food και η Ρόδος εκείνη με τις καλύτερες αξιολογήσεις.

Η έρευνα της Radical Storage εξέτασε 6.897 καταστήματα και πωλητές street food στις 100 πόλεις με τους περισσότερους επισκέπτες παγκοσμίως. Ως street food υπολογίστηκαν καντίνες, πάγκοι και φορτηγά φαγητού, αλλά και καταστήματα που διαθέτουν καθίσματα και σερβίρουν χαρακτηριστικά γρήγορα εδέσματα.

Η Αθήνα συγκέντρωσε βαθμολογία 6,9 στα 10, χάρη στην υψηλή πυκνότητα επιλογών —4,21 καταστήματα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο— και στην ποικιλία 29 διαφορετικών κουζινών.

Η Θεσσαλονίκη ακολούθησε με βαθμολογία 6,1, με το 77,1% των επιλογών street food να εντάσσεται στην οικονομικότερη κατηγορία τιμών. Η Ρόδος, στην έκτη θέση της γενικής κατάταξης, είχε ακόμη μία διάκριση: το 83% των καταστημάτων της είχε βαθμολογία τεσσάρων αστέρων και άνω, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όλων των πόλεων που εξετάστηκαν.

Οι δέκα καλύτερες πόλεις για street food

1. Παρίσι, Γαλλία — 7,2

2. Αθήνα, Ελλάδα — 6,9

3. Θεσσαλονίκη, Ελλάδα — 6,1

4. Βαρκελώνη, Ισπανία — 5,9

5. Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο — 5,4

6. Ρόδος, Ελλάδα — 5,0

7. Ρώμη, Ιταλία — 4,9

8. Ανόι, Βιετνάμ — 4,5

9. Βουδαπέστη, Ουγγαρία — 4,5

10. Άμστερνταμ, Ολλανδία — 4,4

Το Παρίσι κατέκτησε την πρώτη θέση με 401 επιλογές street food, 37 διαφορετικά είδη κουζίνας και το 69,1% των καταστημάτων του να έχει βαθμολογία τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων.

Η μελέτη έδωσε τη μεγαλύτερη βαρύτητα στην πυκνότητα των καταστημάτων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και ακολούθως στο ποσοστό των οικονομικών επιλογών. Συνυπολογίστηκαν επίσης οι αξιολογήσεις, η ποικιλία κουζινών και η διαθεσιμότητα χορτοφαγικών, vegan και χωρίς γλουτένη επιλογών.

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Η Ρόδος κατέκτησε την πρώτη θέση στην επιμέρους κατάταξη για την ποιότητα, καθώς το 83% των καταστημάτων και πωλητών street food συγκέντρωνε βαθμολογία τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων.

Στην ίδια λίστα βρίσκεται και το Ηράκλειο, στην πέμπτη θέση, με ποσοστό 77,4%. Ελλάδα και Ιταλία συγκεντρώνουν συνολικά τέσσερις από τις δέκα πρώτες θέσεις.

Οι πόλεις με το καλύτερα αξιολογημένο street food

1. Ρόδος, Ελλάδα — 83%

2. Φλωρεντία, Ιταλία — 82,7%

3. Εδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο — 81,3%

4. Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Ισπανία — 77,8%

5. Ηράκλειο, Ελλάδα — 77,4%

6. Πόρτο, Πορτογαλία — 75,8%

7. Πουκέτ, Ταϊλάνδη — 75,4%

8. Ρώμη, Ιταλία — 74,8%

9. Βερολίνο, Γερμανία — 74,5%

10. Λισαβόνα, Πορτογαλία — 73,6%

Τέσσερις ελληνικές πόλεις ανάμεσα στις οικονομικότερες

Ακόμη πιο έντονη είναι η ελληνική παρουσία στην κατάταξη των οικονομικότερων προορισμών. Η Αθήνα βρίσκεται στην κορυφή, καθώς το 81,5% των επιλογών street food εντάσσεται στη χαμηλότερη κατηγορία τιμών.

Το Ηράκλειο ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 81%, η Θεσσαλονίκη κατατάσσεται τέταρτη με 77,1% και η Ρόδος ένατη με 73,2%. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα με τέσσερις πόλεις στην πρώτη δεκάδα.

Οι πόλεις με το οικονομικότερο street food

1. Αθήνα, Ελλάδα — 81,5%

2. Ηράκλειο, Ελλάδα — 81%

3. Κρακοβία, Πολωνία — 78,6%

4. Θεσσαλονίκη, Ελλάδα — 77,1%

5. Μαρακές, Μαρόκο — 76,2%

6. Ανόι, Βιετνάμ — 75,6%

7. Πόλη Χο Τσι Μινχ, Βιετνάμ — 73,4%

8. Χονγκ Κονγκ, Κίνα — 73,3%

9. Ρόδος, Ελλάδα — 73,2%

10. Ταϊπέι, Ταϊβάν — 72,7%

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2026 και αποτελεί επικαιροποίηση αντίστοιχης έρευνας του 2023. Από τις επιμέρους κατατάξεις αποκλείστηκαν πόλεις με λιγότερους από 30 πωλητές, ώστε τα αποτελέσματα να θεωρούνται στατιστικά πιο αξιόπιστα.

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Το Λονδίνο προσφέρει τη μεγαλύτερη ποικιλία

Στην κατηγορία της ποικιλίας, την πρώτη θέση κατέλαβε το Λονδίνο, όπου καταγράφηκαν 39 διαφορετικά είδη κουζίνας. Ακολούθησαν το Παρίσι με 37, η Βαρκελώνη με 35 και το Άμστερνταμ με 34.

Η Αθήνα συγκαταλέγεται επίσης στις δέκα πόλεις με τη μεγαλύτερη ποικιλία street food, με 29 διαφορετικές κουζίνες.

Οι πόλεις με τη μεγαλύτερη ποικιλία

1. Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο — 39 είδη κουζίνας

2. Παρίσι, Γαλλία — 37

3. Βαρκελώνη, Ισπανία — 35

4. Άμστερνταμ, Ολλανδία — 34

Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται η Μαδρίτη, το Βερολίνο και η Βουδαπέστη, με περίπου 30 έως 31 διαφορετικές κουζίνες, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Αθήνα, η Λισαβόνα και η Ρώμη.

Το Τόκιο έχει τους περισσότερους πωλητές

Το Τόκιο διαθέτει τη μεγαλύτερη street food σκηνή ως προς τον συνολικό αριθμό των καταστημάτων και πωλητών που εξετάστηκαν.

1. Τόκιο, Ιαπωνία — 414 πωλητές

2. Παρίσι, Γαλλία — 401

3. Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο — 300

Σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα του 2023, ο αριθμός των πωλητών στο Τόκιο σχεδόν διπλασιάστηκε. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Οσάκα, όπου οι επιλογές αυξήθηκαν κατά 154,4%, από 79 σε 201.

Στον αντίποδα, η Μελβούρνη, το Λος Άντζελες και το Κανκούν είχαν από 30 επιλογές, τις λιγότερες μεταξύ των πόλεων που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη.

Οι καλύτερες πόλεις για vegetarian και vegan επιλογές

Το Εδιμβούργο κατέλαβε την πρώτη θέση για τη διαθεσιμότητα χορ θέση για τη διαθεσιμότητατοφαγικών και vegan επιλογών, καθώς περισσότερα από τα μισά καταστήματα της πόλης προσφέρουν φυτικά πιάτα.

1. Εδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο — 52,1%

2. Φλωρεντία, Ιταλία — 46,2%

3. Άμστερνταμ, Ολλανδία — 41,8%

4. Ρώμη, Ιταλία — 39,2%

Το Λονδίνο, πάντως, είχε τον μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό επιχειρήσεων με vegetarian ή vegan φαγητό, με 99 διαφορετικές επιλογές.

Για την τελική βαθμολογία, η πυκνότητα των πωλητών ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο είχε βαρύτητα 30% και το ποσοστό των οικονομικών επιλογών 20%. Οι αξιολογήσεις, η ποικιλία κουζινών και οι επιλογές για διαφορετικές διατροφικές ανάγκες αντιστοιχούσαν από 10% η καθεμία.

Με πληροφορίες από Euronews