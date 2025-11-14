Η ΕΛΑΣ απαντά για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός συνοδεία περιπολικού και παρουσία του ρασοφόρου YouTuber

Με αφορμή την εμπλοκή του πλέον προφυλακισμένου ρασοφόρου, άλλοτε παίκτη ριάλιτι και YouTuber σε κύκλωμα ναρκωτικών, ένα νέο βίντεο που αφορά τη μεταφορά του Αγίου Φωτός, το Πάσχα, προκαλεί συζητήσεις.

Το βίντεο δείχνει τον 46χρονο σε πολυτελές αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες, όπως ανέφερε προηγουμένως το Mega, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η μεταφορά του Αγίου Φωτός. Εκείνο που ήγειρε ερωτήματα, ήταν ότι το Άγιο Φως μεταφέρθηκε συνοδεία περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ στον χώρο που δρούσαν οι κατηγορούμενοι.

Το πρωί της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου απάντησε, μέσω δηλώσεών της στον ΣΚΑΙ: «Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η Αστυνομία συνοδεύει με ασφάλεια το Άγιο Φως. Δεν συνοδεύει κανέναν ρασοφόρο, καμία ενορία κανένα εκπρόσωπο από κάποια ενορία. Γίνεται επικοινωνία με τις Μητροπόλεις σε όλη τη χώρα και είμαστε υποχρεωμένοι να φτάσει με ασφάλεια το Άγιο Φως σε κάθε ενορία. Μάλιστα σε απομακρυσμένες περιοχές, το φως πηγαίνει με το ίδιο το περιπολικό».

Η Λιοσίων -όπου βρίσκεται ο ναός στον οποίο δρούσε ο ρασοφόρος- δεν αποτελεί απομακρυσμένη περιοχή.

«Προφανώς έχει γίνει αλληλογραφία από τη Μητρόπολη» απαντά η κ. Δημογλίδου.

Για το πώς η Αστυνομία αγνοούσε ότι οι ρασοφόροι σε αυτή την εκκλησία, είναι μέλη κυκλώματος ναρκωτικών η εκπρόσωπος Τύπο της ΕΛΑΣ απάντησε:

«Θα πρέπει να μας προκαλεί απορία και το πώς βρέθηκε το Άγιο Φως στα χέρια τους».