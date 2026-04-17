Η Αθήνα στις πιο αγχωτικές πόλεις για οδήγηση - Τι προτείνει συγκοινωνιολόγος

Νέα έρευνα της Compare The Market παρουσιάζει την Αθήνα ως την τρίτη πιο αγχωτική πόλη για οδήγηση στην Ευρώπη, καθώς οι οδηγοί της πρωτεύουσας περνούν 143 ώρες τον χρόνο μποτιλιαρισμένοι.

Με αφορμή τα παραπάνω αποτελέσματα της έρευνας για την Αθήνα, ο συγκοινωνιολόγος και Ομότιμος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών, Ευάγγελος Ματσούκης, μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και παρουσίασε μερικές προτάσεις για το τι μπορεί να αλλάξει στο κυκλοφοριακό της πρωτεύουσας.

Ο κ. Ματσούκης ανέφερε αρχικά ότι «εάν κάνουμε μετατροπή των ωρών σε μέρες οι 143 ώρες, είναι έξι ημέρες τον χρόνο και βρίσκεται κανείς μέσα στις κυκλοφοριακές συμφορήσεις στους δρόμους της Αττικής. Είμαστε η 3η χειρότερη πόλη μέσα στην Ευρώπη (…)».

Τι μπορεί να αλλάξει στην Αθήνα και στην κίνηση

Και συμπλήρωσε: «υπάρχουν στο λεκανοπέδιο δεκάδες κόμβοι, δηλαδή διασταυρώσεις που έχουν φανάρια. Τα φανάρια αυτά έχουν μπει εδώ και 30 και 40 χρόνια. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Δηλαδή οι χρονισμοί που υπάρχουν στα φανάρια είναι εδώ και 30 χρόνια. Εδώ λοιπόν χρειάζεται μία μελέτη ενός μεγάλου αριθμού κόμβων που είναι σημαντικοί μέσα στο λεκανοπέδιο».

«Να επανεξεταστούν, να (επανα)-ρυθμιστούν τα φαναράκια, να γίνουν τροποποιήσεις νησίδων, κρασπέδων κλπ ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Και έχω βρει ότι εάν πράγματι γίνει αυτό, τουλάχιστον σε 20 κόμβους μπορούμε να έχουμε βελτίωση μέχρι και 15%» διευκρίνισε ο κ. Ματσούκης.

Παράλληλα επισήμανε: «το δεύτερο μέτρο είναι να υπάρχουν και διαχειριστικά μέτρα. Δηλαδή αυτά που γίνονται και στην Ευρώπη, λόγου χάριν αύξηση της τηλεργασίας τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Αύξηση των ημερών τηλεργασίας και στο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό τομέα».

Συνεχίζοντας, τόνισε: «και τρίτον, αν η κατάσταση προχωρήσει περισσότερο, διότι αυτή τη στιγμή η Αθήνα είναι κυρίως τουριστικός προορισμός της Ελλάδος, έχει το μεγαλύτερο τουρισμό σε όλη την Ελλάδα, το ιστορικό κέντρο υπάρχει ανάγκη να προστατευθεί, όπως συμβαίνει σε άλλες πόλεις όπως Ρώμη κλπ.

«Επομένως, κάποια στιγμή θα πρέπει να εξετάσουμε την περίπτωση όπου θα απαγορεύσουν την κυκλοφορία στο ιστορικό κέντρο με κάποια μορφή δακτυλίου. Είναι και αυτό μέσα στα μέτρα που πρέπει να εξεταστούν στο αμέσως επόμενο διάστημα» κατέληξε.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ