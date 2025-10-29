Η Αθήνα ανάμεσα στις λιγότερο προσιτές πρωτεύουσες της Ευρώπης, σύμφωνα με έρευνα

Πρόσφατη έρευνα, έδειξε ότι η Αθήνα είναι η τρίτη λιγότερο προσιτή πρωτεύουσα στην Ευρώπη για νοικοκυριά με ένα άτομο.

Η έρευνα διεξήχθη από τον επενδυτικό συμβουλευτικό ιστότοπο Tradingpedia και τα αποτελέσματά της συμφωνούν με εκείνα προηγούμενης έρευνάς τους την άνοιξη του 2025, υποδεικνύοντας ότι το υψηλό κόστος ζωής έχει παραμείνει παρά την επιβράδυνση του πληθωρισμού.

Η Tradingpedia συνέκρινε τα τυπικά μηνιαία έξοδα, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, στέγασης, μεταφορών, προσωπικής φροντίδας και ψυχαγωγίας, τόσο για νοικοκυριά με ένα άτομο όσο και για οικογένειες με τέσσερα μέλη.

Στη συνέχεια, η ανάλυση της προσιτότητας βασίζεται στο πώς ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός συγκρίνεται με τα βασικά μηνιαία έξοδα. Έτσι η έρευνα, αποκαλύπτει αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όπου το κόστος ζωής ξεπερνά το μέσο εισόδημα. Η Βαρσοβία, βρίσκεται στην κορυφή ως η λιγότερο προσιτή πρωτεύουσα στην Ευρώπη. Τα εκτιμώμενα μηνιαία έξοδα ενός ατόμου φτάνουν τα 2.167 ευρώ, που αντιστοιχούν στο 127% του μέσου καθαρού μισθού, δημιουργώντας έλλειμμα 467 ευρώ τον μήνα.

Η Αλβανία, είναι η δεύτερη λιγότερο προσιτή, με τα έξοδα ζωής να υπολογίζονται στο 127,4% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος. Ακόμη και για οικογένειες με δύο εισοδήματα, το περιθώριο για αποταμίευση είναι εξαιρετικά περιορισμένο, μόλις 42 ευρώ το μήνα.

Στην Αθήνα, ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός είναι 1.017 ευρώ, αλλά τα βασικά μηνιαία έξοδα για ένα άτομο φτάνουν τα 1.149. Αυτό δημιουργεί έλλειμμα εισοδήματος 132 ευρώ το μήνα, ή 113% του μέσου μισθού. Η ζωή είναι επίσης δύσκολη για οικογένειες, με τα μηνιαία έξοδα να καταναλώνουν το 93,2% του μέσου εισοδήματος ενός νοικοκυριού με δύο εργαζόμενους.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να διαχωρίζουμε τις πόλεις που είναι φθηνές από εκείνες που είναι πραγματικά προσιτές λόγω υψηλών εισοδημάτων. Οι πιο ακριβές πόλεις για ένα άτομο είναι το Ρέικιαβικ και το Λονδίνο. Έπειτα ακολουθούν στενά το Άμστερνταμ, η Βέρνη και το Δουβλίνο.

Τέλος, οι πραγματικά προσιτές πρωτεύουσες (υψηλή αναλογία μισθού προς κόστος ζωής) είναι το Λουξεμβούργο, η Βέρνη, οι Βρυξέλλες, το Ελσίνκι και η Κοπεγχάγη.

Με πληροφορίες από greekreporter.com