Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τα γενέθλια της συζύγου του: «Να μας δίνεις δύναμη με το χαμόγελο σου»

«Χρόνια πολλά αγάπη μου! Να είσαι πάντα γερή και ευτυχισμένη και να μας δίνεις δύναμη με το χαμόγελο σου!». Με αυτά τα λόγια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να ευχηθεί στη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη, για τα γενέθλιά της.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από μια φωτογραφία του πρωθυπουργού με τη σύζυγό του.

Η περιπέτεια υγείας της Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη είχε υποβληθεί τον Απρίλιο σε επέμβαση στον ειλεό, έπειτα από αιφνίδια αδιαθεσία, η οποία την οδήγησε σε νοσηλεία στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Η ανάρτησή της μετά το εξιτήριο:

«Μια σοβαρή περιπέτεια υγείας με κράτησε για αρκετές μέρες στον «Ευαγγελισμό». Και εκεί διαπίστωσα και προσωπικά όσα άκουγα συχνά από πολλούς συμπολίτες μας για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση των ανθρώπων του ΕΣΥ.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ, λοιπόν, στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, και το προσωπικό του νοσοκομείου! Όχι μόνο γιατί βοήθησαν εμένα. Αλλά γιατί, παρατηρώντας τους επί ολόκληρα εικοσιτετράωρα, είδα τι σημαίνει γνώση, αλληλεγγύη και ανθρωπιά.

Όταν νιώθουμε αβοήθητοι είναι τα πρώτα πρόσωπα που έρχονται κοντά μας. Γιατρεύουν με αληθινό ενδιαφέρον τις πληγές και τους φόβους μας. Και δεν μας φροντίζουν μόνο με φάρμακα. Αλλά και πολλά χαμόγελα, κρατώντας μας το χέρι.

Αυτή είναι η δύναμη του ΕΣΥ. Μία δύναμη για την καθεμιά και τον καθένα μας.

Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς.

Μαρέβα»