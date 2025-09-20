Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων για τον τραυματισμό δύο πολιτών από τις πτώσεις δέντρων

Ο Δήμος Αθηναίων εξέδωσε ανακοίνωση για τον τραυματισμό δύο πολιτών από πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πτώσεις οφείλονται στους ισχυρούς ανέμους που πλήττουν σήμερα την Αθήνα.

Συγκεκριμένα, τρία δέντρα κατέρρευσαν στην πλατεία Αγίας Ειρήνης και στις οδούς Θεοτοκοπούλου και Κνωσού, προκαλώντας τον τραυματισμό δύο ατόμων και ζημιές σε ένα αυτοκίνητο.

Ο Δήμος ενημερώνει ότι συνεργεία της Υπηρεσίας Πρασίνου, της Καθαριότητας και της Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων και την ασφάλεια των δημοσίων χώρων.

Φωτ.: Eurokinissi

Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τη στάθμευση οχημάτων κάτω από μεγάλα δέντρα ή επικίνδυνες κατασκευές και να τηρούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Για έκτακτες ανάγκες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο 1595.

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι ο Δήμος παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και θα ενημερώνει το κοινό για κάθε νεότερη εξέλιξη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει ότι, λόγω των καιρικών φαινομένων κατηγορίας 3 που πλήττουν την πόλη, με δυνατούς ανέμους και ριπές μεγάλης ταχύτητας, σημειώθηκε πτώση τριών δέντρων στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης και στις οδούς Θεοτοκοπούλου και Κνωσού. Από το περιστατικό στην πλατεία Αγίας Ειρήνης καταγράφηκαν δύο τραυματισμοί πολιτών, ενώ στην οδό Θεοτοκοπούλου υπέστη ζημιές ένα όχημα.

Συνεργεία της Υπηρεσίας Πρασίνου, της Καθαριότητας και κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκονται ήδη σε πλήρη κινητοποίηση για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων και την ασφάλεια των δημοσίων χώρων.

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες:

- να μη σταθμεύουν οχήματα κάτω από μεγάλα δέντρα ή επικίνδυνες κατασκευές,

- να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Για έκτακτες ανάγκες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο 1595».

Και καταλήγει: «Ο δήμος παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και θα ενημερώνει το κοινό για κάθε νεότερη εξέλιξη».

