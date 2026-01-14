Η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε στάση εργασίας για τον 13ο και 14ο μισθό

Στάση εργασίας στο Λεκανοπέδιο Αττικής την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026, από τις 12:00 έως τις 15:00, προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ, με βασικά αιτήματα την επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού και την εφαρμογή πραγματικών αυξήσεων στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων.

Η απόφαση ελήφθη από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ και αφορά όλους τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα της Αττικής, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) στις 12:30 το μεσημέρι, με αίτημα την άμεση έκδοση απόφασης για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις. Στη συγκέντρωση αναμένεται να συμμετάσχουν και οι Γενικοί Σύμβουλοι της ΑΔΕΔΥ.

Μετά τη συγκέντρωση στο ΣτΕ, θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών, όπου οι δημόσιοι υπάλληλοι θα διεκδικήσουν, πέρα από τον 13ο και 14ο μισθό, ουσιαστικές μισθολογικές αυξήσεις, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, τη χορήγηση του λεγόμενου «κλεμμένου» μισθολογικού κλιμακίου, καθώς και την πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα.

Η ΑΔΕΔΥ απευθύνει κάλεσμα προς όλες τις Ομοσπονδίες-μέλη της να συμβάλουν με κάθε τρόπο στη μαζική συμμετοχή των εργαζομένων του Λεκανοπεδίου, τόσο στη συγκέντρωση στο ΣτΕ όσο και στην πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικής διεκδίκησης για την αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών των τελευταίων ετών.

Το Δελτίο Τύπου της ΑΔΕΔΥ:

