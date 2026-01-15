Χυδαίοι χαρακτηρισμοί του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη

Χυδαίους χαρακτηρισμούς εξαπέλυσε κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης από το μπλόκο των Μαλγάρων.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, έχοντας προηγηθεί η συνάντηση συναδέλφων του αγροτοσυνδικαλιστή με τον πρωθυπουργό και οι ανακοινώσεις για τα επιπλέον μέτρα υπέρ του πρωτογενούς τομέα.

Η χυδαία φρασεολογία του Ανεστίδη κατά του Μητσοτάκη

Την ώρα που δημοσιογράφοι πλησίασαν τον Ανεστίδη προκειμένου να κάνει δηλώσεις για την εξέλιξη των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο ίδιος σχολίασε τα μικρόφωνα, μιλώντας για «ματσούκια» που «θα χώσει στον κ... του Μητσοτάκη και θα χοροπηδάει ο π...».

Μάλιστα, όταν κάποιος παρατήρησε ότι αυτά τα σχόλια θα μπορούσαν να «παίξουν», έδειξε προς τα γεννητικά του όργανα με τη χαρακτηριστική κίνηση, λέγοντας πως ό,τι ήταν να του κάνουν, το έκαναν.

Υπό έλεγχο ο αγρότης

Όπως έγινε γνωστό, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης ενημερώθηκε για τη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων στο μπλόκο στα Μάλγαρα, από εισαγγελείς, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, ελέγχεται για παρατυπίες κατά την υποβολή δηλώσεων για αγροτική επιδότηση και συγκεκριμένα για επιδοτήσεις συνολικού ύψους 122.000 ευρώ.

Σε βάρος του διενεργείται προκαταρκτική έρευνα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Στο επίκεντρο της έρευνας έχουν μπει 16 αγροτεμάχια, για τα οποία φέρονται να έχουν εντοπιστεί αναντιστοιχίες μεταξύ κτηματογράφησης και δηλωθείσας ιδιοκτησίας για την πενταετία 2019 έως 2024.