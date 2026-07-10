Χρυσοχοΐδης για Marfin: Η Δημοκρατία μας πάντα νικάει στο τέλος

O Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όσους προβαίνουν σε πράξεις που στερούν τη ζωή από αθώους πολίτες.

Αφορμή για την τοποθέτησή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ήταν οι πρόσφατες συλλήψεις για τη φονική εμπρηστική επίθεση που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, καθώς και ο εντοπισμός δύο ατόμων που εμπλέκονται στην τραγωδία της Marfin, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους πριν από 16 χρόνια.

Βρισκόμενος στην Κρήτη και συγκεκριμένα στις Μοίρες για την τελετή εγκαινίων της καινούργιας Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Μεσσαράς, ο υπουργός σχολίασε τα δεδομένα των δύο αυτών υποθέσεων υπογραμμίζοντας τα εξής: «Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή, η Δημοκρατία μας πάντα νικάει στο τέλος». και συνέχισε: «Η Δημοκρατία δεν νικάει εκδικητικά. Οι νίκες έχουν να κάνουν με τη δικαίωση και την απόδοση δικαίου που πρέπει κάθε φορά να γίνεται, στο πλαίσιο του Συντάγματος και των νόμων και δεν εννοείται έγκλημα, αφαίρεση ζωής, χωρίς απόδοση δικαιοσύνης».

«Δεν νοείται κάποιοι να έχουν πάρει για τον εαυτό τους ένα προνόμιο, να επιχειρούν να φοβίσουν κάποιους άλλους. Τότε, η Δημοκρατία υφίσταται πλήγμα, αλλά η Δημοκρατία και σήμερα, όπως και στο παρελθόν, όπως και αύριο ακόμα περισσότερο, είναι ισχυρή και νικάει. Αυτή είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους μετατρέπονται σε δολοφόνους, επιχειρούν να προβαίνουν σε παράνομες και έννομες ενέργειες, που αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων, όπως έγινε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη με την οικογένεια Νέστορα», ήταν τα λόγια του υπουργού.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Marfin: Ποιο είναι το τρίτο άτομο που αναζητείται για την εμπρηστική επίθεση το 2010

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Marfin: Δύο συλλήψεις για την εμπρηστική επίθεση τον Μάιο του 2010