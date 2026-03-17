Χρυσοχοΐδης για δολοφονία στην Καλαμαριά: «Εμφανίζει ενδείξεις οπαδικού υποβάθρου»

Στην υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Καλαμαριά, όπου ένας 20χρονος σκοτώθηκε από έναν 23χρονο, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στη Θεσσαλονίκη.

Στην ίδια συνέντευξη παρέστησαν τόσο ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος Γεώργιος Τζήμας όσο και ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, Αστυνομικός Διευθυντής, Αριστείδης Μίντζας.

Χρυσοχοΐδης: Αναλυτικά οι δηλώσεις του για Καλαμαριά και Θεσσαλονίκη

«Σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό της ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε την 12-03-2026 στην Καλαμαριά, σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Δίωξης και Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος που χειρίστηκε προανακριτικά την υπόθεση, αφενός συνεπικουρεί το έργο της κύριας ανάκρισης και αφετέρου διενεργεί αυτοτελώς αστυνομικές έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Δεν μπορούμε να σας αναφέρουμε περισσότερα στοιχεία, διότι η υπόθεση βρίσκεται στην κύρια ανάκριση, σεβόμενοι την αρχή της μυστικότητας της ποινικής διαδικασίας.

Η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής εμφανίζει ενδείξεις οπαδικού υπόβαθρου, που είναι ένα ζητούμενο για το οποίο θα αποφανθεί η Δικαιοσύνη.

Από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, καθώς και από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, κατά το χρονικό διάστημα από τον Φεβρουάριο του 2024 μέχρι και σήμερα, για αδικήματα σχετιζόμενα με τον αθλητικό νόμο, πραγματοποιήθηκαν 1.593 έλεγχοι, 147 συλλήψεις, 196 άτομα κατηγορήθηκαν και 13 προφυλακίστηκαν.

Σημειώνεται ότι εξαρθρώθηκαν 3 εγκληματικές οργανώσεις, εκ των οποίων οι 2 – εκμεταλλευόμενες την οπαδική τους ιδιότητα – δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, ενώ η τρίτη αφορούσε αδικήματα σε βάρος της σωματικής ακεραιότητας κατά φιλάθλων αντίπαλων ομάδων. (Αναλυτικά η παρουσίαση της Υ.Α.Ο.Ε.Β.Ε.)

Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας μετά τον Φεβρουάριο του 2024, όταν και ξανάνοιξαν τα γήπεδα και εφαρμόστηκε η νέα νομοθεσία, έχουν εξαρθρώσει μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις που κινούνταν μέσα και γύρω στις αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκληματικές ομάδες που αποτελούνταν από μπράβους, εκβιαστές, διακινητές ναρκωτικών, όπλων, χούλιγκαν, κλπ, τα μέλη των οποίων έχουν παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη, πολλοί εκ των οποίων είναι προφυλακισμένοι ή είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Οι αγωνιστικοί χώροι έγιναν χώροι υγιούς αθλητικού ανταγωνισμού, χωρίς επεισόδια με χιλιάδες γονείς και παιδιά να παρακολουθούν αγώνες όλων των αθλημάτων και να κυριαρχεί η χαρά και η διασκέδαση των σπορ.

Η Ελλάδα πρωτοπορεί στην Ευρώπη σε ότι αφορά την ασφάλεια των αγωνιστικών χώρων».