Χρυσή Αυγή: Στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών η Ελένη Ζαρούλια - Αύριο θα οδηγηθεί στη φυλακή

Για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, στη φυλακή οδηγείται και η Ελένη Ζαρούλια.

Μετά την τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου για τη Χρυσή Αυγή - σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ - η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου και μία από τις πλέον προβεβλημένες γυναίκες της οργάνωσης θα βρεθεί αύριο ενώπιον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών και στη συνέχεια αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή.

Το πρωί της Πέμπτης 12 Μαρτίου, η Ελένη Ζαρούλια παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Πεύκης, όπου παραμένει μέχρι να της διαβιβαστεί το φυλακιστήριο από την εισαγγελία, ώστε να οδηγηθεί στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή των πέντε ετών που της επιβλήθηκε.

Η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, συνοδευόμενη από την κόρη της, Ουρανία Μιχαλολιάκου, μπήκε στο αστυνομικό τμήμα, χωρίς να κάνει κάποιο σχόλιο. Το δικαστήριο αποφάσισε να μην δώσει αναστολή στην έκτιση της ποινής και να μην τη μετατρέψει σε χρηματική.

Η Ελένη Ζαρούλια δεν έχει περάσει ούτε μία ημέρα στη φυλακή, ούτε μετά την απολογία της όταν κατέστη κατηγορούμενη, ούτε μετά την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, το οποίο της είχε δώσει αναστολή μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

Η τελεσίδικη κρίση της Δικαιοσύνης για «το ναζιστικό μόρφωμα» υπό τον «μανδύα πολιτικού κόμματος» σφραγίστηκε εχθές, με την τελευταία συνεδρίαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Η απόφαση αυτή οδηγεί στη φυλακή εκτός από την Ελένη Ζαρούλια και άλλους τρεις κατηγορούμενους: Τον Γιώργο Δήμου καταδικασμένο σε επτά έτη κάθειρξη για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο καταδικασμένο σε επτά έτη κάθειρξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και τον Γεώργιο Σκάλκο καταδικασμένο σε 7 έτη κάθειρξη για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Χρυσή Αυγή: Η απόφαση για τις ποινές

Σχεδόν δεκατρία χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, υπόθεση θρυαλλίδα για να βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης η Χρυσή Αυγή , ο τελικός απολογισμός είναι ο εγκλεισμός συνολικά επτά κατηγορουμένων. Αυτών που αποφάσισε το δικαστήριο να οδηγηθούν στη φυλακή και των ήδη κρατουμένων Ηλία Κασιδιάρη, Γιάννη Λαγό και Γιώργο Ρουπακιά. Ο πρώτος, το αμέσως επόμενο διάστημα σκοπεύει να αιτηθεί στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο να βγει από την φυλακή με όρους. Σε κάθε περίπτωση ο Ηλίας Κασιδιάρης σε λίγους μήνες συμπληρώνει τον χρόνο έκτισης που απαιτείται.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που ξεκίνησε το 2015 καταδίκασε το 2020 για κακουργηματικές πράξεις 50 κατηγορούμενους. Μεταξύ αυτών, ολόκληρη την 18μελη κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής, όπως προέκυψε από τις εκλογές του 2012 κρίνοντας ότι τη διεύθυνση της οργάνωσης είχαν οι: Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Παναγιώταρος Γεώργιος Γερμενής, Ηλίας Κασιδιάρης, Λαγός Ιωάννης, Αρτέμιος Ματθαιόπουλος και Χρήστος Παππάς και ότι οι υπόλοιποι πρώην βουλευτές ήταν ενταγμένοι στο εγκληματικό σχήμα .

Επτά από τους πρωτοδίκως 50 καταδικασθέντες για κακουργήματα, παραιτήθηκαν της έφεσης, ενώ ένας κατηγορούμενος έχει αποβιώσει. Έτσι ενώπιον του Εφετείου που επί τέσσερα χρόνια δίκασε την υπόθεση δικάστηκαν οι 42 κατηγορούμενοι που κρίθηκαν τελεσίδικα με τη διαδικασία που ολοκληρώθηκε χθες.

Η απόφαση των δικαστών έχει ως εξής:

Διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης:

Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 χρόνια

Ηλίας Κασιδιάρης: 13 χρόνια

Γιάννης Λαγός: 13 χρόνια

Γιώργος Γερμενής: 13 χρόνια

Χρήστος Παππάς: 13 χρόνια

Ηλίας Παναγιώταρος: 13 χρόνια

Αρτέμης Ματθαιόπουλος: 10 χρόνια

Πρώην βουλευτές για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση:

Νίκος Μίχος: 5 έτη φυλάκιση

Ευστάθιος Μπούκουρας: 5 έτη φυλάκιση

Μιχάλης Αρβανίτης: 5 έτη φυλάκιση

Αντώνης Γρέγος: 5 φυλάκιση

Παναγιώτης Ηλιόπουλος: 7 έτη κάθειρξη

Ελένη Ζαρούλια: 5 έτη κάθειρξη

Πολύβιος Ζησιμόπουλος: 6 έτη κάθειρξη

Κώστας Μπαρμπαρούσης: 6 έτη κάθειρξης

Νίκος Κουζήλος: 7 έτη κάθειρξη

Δημήτρης Κουκούτσης: 5 έτη φυλάκιση

Χρυσοβαλάντης Αλεξοπουλος: 5 έτη φυλάκιση

Για την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και τη δολοφονία Φύσσα:

Γιώργος Ρουπακιάς: Ισόβια και 10 έτη

Ιωάννης Καζαντζόγλου: 10 έτη

Ιωάννης Άγγος: 9 έτη

Αναστάσιος Αναδιώτης: 7 έτη

Γιώργος Δήμου: 7 έτη

Ελπιδοφόρος Καλαρίτης: 9 έτη

Ιωάννης Κομιανός: 9 έτη

Κωνσταντίνος Κορκοβίλης: 9 έτη

Αναστάσιος Μιχάλαρος: 9 έτη

Γιώργος Πατέλης ( πυρηνάρχης Νίκαιας) : 10 έτη

Γιώργος Σκάλκος: 7 έτη

Γιώργος Σταμπέλος: 9 έτη

Λέων Τσαλίκης: 9 έτη

Νίκος Τσορβάς: 9 έτη

Για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απόπειρα ανθρωποκτονίας του Αιγύπτιου αλιεργάτη

Αναστάσιος Πανταζής ( πυρηνάρχης Περάματος): 10 έτη

Δημήτρης Αγριογιάννης: 7 έτη

Μάρκος Ευγενικός: 6 έτη

Θωμάς Μαρίας: 6 έτη

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος: 7 έτη

Για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Αριστόδημος Δασκαλάκης: 4 έτη

Νικόλαος Αποστόλου: 7 έτη

Χρήστος Χατζηδάκης: 4 έτη

Βενετιά Πόπορη: 6 έτη

Γιώργος Τσακανίκας: 5 έτη

Στον απολογισμό της αυλαίας της υπόθεσης είναι η κατάρρευση του κόμματος αλλά και η δικαίωση των θυμάτων της πιο βίαιης οργάνωσης - πολιτικού φορέα που βίωσε η χώρα μετά την μεταπολίτευση.

Δακρυσμένη η Μάγδα Φύσσα, η μαυροφορεμένη γυναίκα που δεν έχασε σχεδόν καμία δικάσιμο ούτε του πρώτου, ούτε του δεύτερου δικαστηρίου, λίγο πριν αποχωρήσει από το Εφετείο είπε: «Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω».

Η μητέρα του μουσικού που δολοφονήθηκε από τον Ρουπακιά πλαισιωμένο από τάγμα εφόδου της οργάνωσης, είπε πως επιτέλους ο γιος της νίκησε. «Παύλο νικήσαμε. Έχοντας χάσει» ανέφερε γνωρίζοντας πως κανείς δεν θα φέρει πίσω τον γιο της.

Η απόφαση για την Χρυσή Αυγή σε μία ιδιαίτερη ιστορική συγκυρία, εκδόθηκε από το τελευταίο Πενταμελές Εφετείο, καθώς αυτός ο δικαστικός σχηματισμός καταργήθηκε με τα μέτρα επιτάχυνσης της Δικαιοσύνης.

