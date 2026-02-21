Χρυσή Αυγή: Στις 27 Φεβρουαρίου η απόφαση του Εφετείου

Στις 27 Φεβρουαρίου η πρόεδρος του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας θα ανακοινώσει την ετυμηγορία της δικαιοσύνης για την εμβληματική υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας της έδρας Κυριακή Στεφανάτου έχει ζητήσει από τους δικαστές να κηρύξουν ενόχους όπως και πρωτοδίκως και τους 42 κατηγορουμένους.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν σε ένταξη, συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης ενώ το κατηγορητήριο περιλαμβάνει την υπόθεση της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα και τη δολοφονική επίθεση σε βάρος των Αιγυπτίων ψαράδων.