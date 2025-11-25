Χριστούγεννα στην Αθήνα: Πότε φωταγωγείται το δέντρο - Το πρόγραμμα της εκδήλωσης στο Σύνταγμα

Η Αθήνα εγκαινιάζει και επίσημα τη φετινή εορταστική περίοδο, με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Συντάγματος.

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου και ώρα 17:00 θα δοθεί το σύνθημα για την επίσημη έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων, με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου και μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή για όλες και όλους, αναφέρει ο δήμος Αθηναίων.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

Η βραδιά ξεκινά στις 17.00 με μελωδίες από την Big Band του Δήμου Αθηναίων. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου θα κάνει μία γιορτινή «παρέλαση» από το σιντριβάνι της Ερμού στις 18.00, έως την πλατεία Συντάγματος, προσκαλώντας τον κόσμο να ακολουθήσει τη μουσική και να γίνει μέρος της μεγάλης χριστουγεννιάτικης συνάντησης.

Στις 19.30, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας θα δώσει το σύνθημα για τη φωταγώγηση του δέντρου και του φετινού εορταστικού διάκοσμου της πλατείας Συντάγματος.

Από τις 18.30 έως τις 20.30, ο Πάνος Μουζουράκης θα παρουσιάσει, το χριστουγεννιάτικο live show, με επιτυχίες, όπως «Μεγαλώνω», «Έπαθα Αγάπη», «Αυτή Είναι Η Ζωή», «Φίλα Με Ακόμα», «Μαντάμ», καθώς και διασκευές.

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Παύλος Καλτουρουμίδης – Πλήκτρα, Δημήτρης Καλονάρος – Τύμπανα, Δημήτρης Φροσύνης – Μπάσο, Αλέξανδρος Πουλιάσης – Κιθάρα, Δημήτρης Καραγιάννης – Σαξόφωνο, Διονύσης Κοκόλης – Τρομπέτα και η Παιδική Χορωδία των 2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου (Διδασκαλία, διεύθυνση: Θωμάς Κοντογεώργης),

Παρουσιαστές της βραδιάς θα είναι ο Κρατερός Κατσούλης και η Ντόρα Μακρυγιάννη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με παράλληλη απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από τον διερμηνέα Πολύβιο Κοσμάτο, ώστε η γιορτινή εμπειρία να είναι πραγματικά συμμετοχική και προσβάσιμη σε όλες και όλους.